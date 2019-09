Alerta roja en la enfermería del Recreativo

Alberto Monteagudo tendrá que hacer malabares para confeccionar el once que se mida el próximo domingo al Don Benito (Nuevo Colombino, 18:00). Lejos de recuperar jugadores, el Recreativo ha visto como la sesión del jueves ha arrojado más preocupaciones. Así, Nano no ha podido terminar el entrenamiento con molestias y su concurso ante el cuadro pacense queda a la espera de su evolución en las próximas horas, aunque no parece grave, mientras que Víctor Barroso, que no había saltado al césped, arrastraba dolencias musculares, que se han traducido en una nueva rotura fibrilar que mantendrá nuevamente al canterano alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas. El atacante onubense solo ha disputado el tramo final del choque del pasado fin de semana ante el Mérida, en el que fue determinante, aportando calidad, frescura y velocidad al juego ofensivo del Decano.

Tampoco hay demasiadas buenas noticias con respecto a los cinco jugadores que ya se ausentaron por lesión del duelo ante el cuadro emeritense. Así, Óscar Ramírez sí que ha trabajado parcialmente en la sesión y conserva opciones de ser de la partida ante el Don Benito, mientras que Quique Rivero, que ya se había integrado a parte del trabajo colectivo durante la semana, ha vuelto a ejercitarse al margen y sigue teniendo dolor, por lo que los servicios médicos del club le realizarán nuevas pruebas. Irizo y Rubén Cruz ya estaban descartados desde el arranque de la semana, pero están en el camino marcado para su recuperación y se espera que en la próxima semana puedan ir entrando en el trabajo colectivo, mientras que Alfonso tampoco ha trabajado hoy en el verde por culpa de la inflamación que sufre en la parte posterior de su rodilla.

Todo ello supondrá una nueva oportunidad para los canteranos y el resto de jugadores de la primera plantilla que aún no han dispuesto de muchos minutos en lo que va de campaña. Ya el pasado fin de semana debutó el centrocampista Fran, aún en edad juvenil, al igual que Carlos Martínez dispuso de una nueva ocasión de demostrar su indudable calidad, algo que quedó reflejado en la acción del decisivo tanto de Chuli en el tiempo de descuento.