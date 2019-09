El Recreativo volverá al trabajo mirando a la enfermería

La victoria del Recreativo en el Estadio Romano cobra más valor si se tiene en cuenta que el Decano se personó con cinco bajas en el coliseo emeritense. Óscar Ramírez, Quique Rivero, Irizo, Alfonso y Rubén Cruz se perdieron el duelo ante el Mérida por distintas razones, obligando al técnico Alberto Monteagudo a mirar al filial y al juvenil para completar la convocatoria.

A pesar de la buena respuesta ofrecida por el canterano Fran, que fue el primer cambio del partido; Monteagudo espera recuperar efectivos a lo largo de la semana, aunque el preparador albiazul tendrá que esperar a la evolución de sus hombres para saber si podrá contar con ellos o no, a excepción de Rubén Cruz, que aún está en pleno proceso de recuperación de su lesión de rodilla y que tendrá que estar entre dos y tres semanas más de baja.

Óscar Ramírez sufrió una elongación en el duelo de la penúltima jornada ante el UCAM Murcia y el lateral diestro no debería tener mayores problemas para integrarse al trabajo con el grupo a lo largo de la semana, mientras que Quique Rivero, que también cayó lesionado en el mismo choque tras una entrada de Hugo Álvarez que impactó en su tibia, solo sufrió un fuerte traumatismo. Los servicios médicos del club descartaron cualquier tipo de fisura o fractura a finales de la pasada semana y el jugador cántabro no debería tener mayores problemas en volver a entrenarse con el resto del combinado albiazul.

En la fase final de su recuperación está también Irizo, que hace algunas semanas que está fuera de concurso por culpa de una lesión muscular, al tiempo que Alfonso fue baja de última hora después de no recuperarse de unas molestias físicas que le limitaron a finales de la pasada semana y que le hicieron quedarse fuera de la lista para Mérida. El ex del Ejido podría volver a la convocatoria si no surgen otros contratiempos.