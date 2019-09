Chuli cambia la dinámica visitante del Recreativo en el descuento (0-1)

Se había sostenido el Recreativo en pie gracias a su eficacia como local, ya que el cuadro de Alberto Monteagudo ha ganado los dos encuentros que ha disputado en el Nuevo Colombino. Sin embargo, el conjunto albiazul tenía como asignatura pendiente mejorar como visitante y lo ha logrado cumpliendo pequeños objetivos que le han llevado a su primera victoria lejos de casa. El Decano volvió a mostrar una mayor solidez defensiva, dejando la puerta a cero por segunda semana consecutiva y sabiendo competir a pesar de las numerosas ausencias con las que se presentó en el Estadio Romano. El premio fue mayúsculo, sobre todo por la forma en la que llegó, con un gol de Chuli en el último minuto del descuento.

El técnico del Recreativo tuvo que reinventar su alineación ante la plaga de ausencias que azotó a la expedición albiazul. Sin Óscar Ramírez, Quique Rivero, Rubén Cruz, Alfonso... Monteagudo apostó por un 1-4-2-3-1, con la misma defensa que terminó jugando ante el UCAM, es decir, Cera, Diego Jiménez, Morcillo y Nano. Sergio Jiménez y Gustavo Quezada formaron en el doble pivote, mientras que Isi Ros jugó en banda derecha, Quiles ejerció de enganche y Gerard Vergé partió desde banda izquierda, aunque entrando por dentro y dándole carril a Nano. Chuli, referente ofensivo y a la postre decisivo en el encuentro, estrenó titularidad.

El choque no fue nada del otro jueves, ni quedará en la memoria de los que lo vieron, pero ambos conjuntos pusieron la intensidad necesaria para disputar un duelo que poco se jugó en las áreas. De hecho, la única gran ocasión de toda la primera mitad fue para el Recre en un tiro de Quiles que se marchó lamiendo el poste de la meta de Curro Harillo tras un error del cuadro emeritense. Es cierto que el Mérida fue de menos a más y que terminó el primer acto apretando, consiguiendo varios saques de esquina y poniendo en algún aprieto a Nauzet.

Quiles pudo deshacer el 0-0 inicial con un disparo que se marchó junto al poste

En la segunda mitad no cambió mucho el decorado, más bien siguió igual. Quizás el Decano algo más cómodo en fase defensiva, pero sin llegar a generar demasiado peligro. Monteagudo comenzó a mover su banquillo casi por obligación porque Gustavo Quezada tenía una amarilla y daba la sensación de que en cualquier momento podría ver la segunda. El preparador recreativista no tuvo reparos en hacer debutar al juvenil Fran, que estuvo a la altura de las circunstancias. Siguió el preparador del Decano buscando reactivar al Decano en ataque con la entrada de Víctor Barroso por Isi Ros. El onubense, que debutaba esta temporada en partido oficial, tuvo unos buenos minutos, en los que maniobró con libertad entre líneas y terminó dándole continuidad al juego ofensivo albiazul.

El Mérida seguía lo suyo, que era buscar a Espinar y tratar de hacer daño a través del balón parado. Pudo encontrar el gol el cuadro emeritense en un cabezazo de Del Castillo tras varios rechaces que se marchó un poco por encima de la portería de Nauzet. Sin embargo, el Recre daba la sensación de querer algo más que el empate. Así lo demostró Nano, que no se cansó de subir la banda izquierda. No obstante, fue el último cambio del choque el que acabó siendo determinante. Carlos Martínez ingresó en el terreno de juego por Gerard Vergé y el cordobés fue clave en la acción del partido. Corría el minuto 93 cuando el extremo albiazul recogió el balón en banda izquierda, avanzó y lanzó un centro al corazón del área para que Chuli se anticipara a su par y alojase el balón en el fondo de las mallas. El tanto fue la última acción del partido, no hubo tiempo para más. El Recre se coloca en la zona noble tras dos triunfos consecutivos, éste último de gran valor teniendo en cuenta que el Mérida no perdía en casa desde hacía más de un año, y demuestra que también puede competir lejos del Nuevo Colombino.

Ficha técnica:

Mérida: Curro Harillo, Héctor, Javi, Álex Jiménez, Melchor, Diego, Poley (Curro, 65), Santi Villa, Gaspar (Cristo, 78'), Antonio Pino (Dani Espinar, 65) y Espinar.

Recreativo: Nauzet, Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Nano; Gustavo Quezada (Fran, 67), Sergio Jiménez; Isi Ros (Víctor Barroso, 73), Quiles, Gerard Vergé (Carlos Martínez, 87) y Chuli.

Gol: 1-0 (93') Chuli.

Árbitro: Carralero Calvo (Madrid). Amonestó a los locales Poley, Melchor, Espinar y Curro y a los visitantes Gustavo, Sergio Jiménez, Isi Ros, Nano y Chuli.

Incidencias: Estadio Romano de Mérida.