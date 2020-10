En directo: Recreativo-Algeciras (0-0, descanso)

Primera mitad igualada, con mucho desgaste físico pero poca efectividad. El Recreativo tuvo sus mejores minutos a mediados de esta mitad, gozando de alguna ocasión para marcar; luego despertó el Algeciras, que también pudo marcar. Todo abierto para la segunda parte.

Descanso (0-0)

Minuto 45. Amarilla para Seth. En estos últimos minutos el partido va de área a área, pero sin precisión en el último pase.

Minuto 40. Seth!! Gran robo en el centro del campo, avanza y dispara desde fuera del área, pero el meta mete la mano y envía a córner. Buena acción individual.

Minuto 35. Romero le roba el balón a Leal, posiblemente en falta, y tiene que intervenir Nauzet para evitar el 0-1. Gran oportunidad para los visitantes. La jugada acaba con amarilla para Nauzet por protestar.

Minuto 33. El choque se equilibra por momentos, ya que el Algeciras no renuncia a estirarse y buscar la meta de Nauzet, pero escasean las ocasiones claras de gol.

Minuto 26. Amarilla para Víctor Barroso, la primera del choque. El Algeciras se ha acercado con peligro, con un centro que se ha paseado por el área sin encontrar rematador; no obstante, es el Recreativo de Huelva el que domina y la presión arriba le permite robar balones que no termina de culminar.

Minuto 23. Ocasión para el Recre!! Gran centro de David Alfonso y Seth remata de cabeza pero el balón se marcha cerca del poste. Se anima el conjunto local.

Minuto 21. Nueva falta lateral a favor del Decano cerca del área y tampoco saca provecho.

Minuto 20. Encuentro intenso, aunque de momento los porteros no han pasado por situaciones de peligro.

Minuto 12. Gran centro de Moha Traoré y no llega Seth Vega por centímetros dentro del área pequeña. Gran ocasión para del Decano.

Minuto 10. Falta escorada fuera del área que lanza Víctor Barroso pero el balón se marcha por encima del larguero.

Minuto 5. Minutos de mucha presión, sin un dominador en el centro del campo. El primer intento es del Algeciras con un balón que se marcha desviado por mucho; responde rápido el Decano con un disparo de Seth desde fuera del área que se marcha fuera por poco. Dos minutos después, falta lejana que lanzan los visitantes muy por encima del larguero de Nauzet.

Comienza el partido

El Recreativo ya tiene once inicial!! Claudio revoluciona el once, sobre todo en la defensa. Saldrá con Nauzet, Cera, Leal, Jesús Valentín, David Alfonso, Dani Molina, José Antonio González, Moha Traoré, Víctor Barroso, Seth y Sillero. Respecto al once ante el Sanluqueño, se caen los centrales Diego Jiménez y Morcillo, el lateral izquierdo Madrigal, y en ataque no está de inicio Quilles.

En el banquillo están Yamaguchi, Morcillo, José Carlos, Quiles, Chuli, Szymanowski, Yaimil, Fran y Moyano. No han entrado en la convocatoria Diego Jiménez, Madrigal y Alberto Martín.

El Algeciras forma de inicio con Vallejo; Melchor, F. Serrano, Robin, Espejo; Alcázar, Iván, Corbalán, Serrano; Romero y Ubis.

⚽️ ALINEACIÓN | Estos son los once elegidos por Claudio Barragán para el primer partido en casa, ¡a por la victoria!#RecreAlgeciras #SeamosMás pic.twitter.com/6vxemwDwdH — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) October 25, 2020

El Recreativo de Huelva recibe al Algeciras (Nuevo Colombino, 17:00) dentro de la segunda jornada liguera en el grupo 4A de Segunda B en un encuentro que supone la vuelta del equipo a su estadio después siete meses y medio, ya que el último partido en casa fue el 8 de marzo ante el Marbella (0-0).

El conjunto de Claudio Barragán, tras empatar en la primera jornada (1-1) en su visita al Atlético Sanluqueño, espera sumar su primera victoria en un Nuevo Colombino que sólo podrá contar con unos 800 espectadores por las restricciones a causa del coronavirus.

El Decano volverá a jugar en casa la próxima jornada, ya que el domingo 1 de noviembre recibe (12:00) a Las Palmas Atlético, que ha perdido esta jornada ante el Sanluqueño (0-1).