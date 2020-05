"En las mejores manos que puede estar ahora el Recreativo es en manos municipales"

José Antonio Fernández Peguero, delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Fútbol, destaca la mejoría que viene experimentando el Recreativo en lo deportivo y en lo económico, y considera que el club, de propiedad municipal, “está en las mejores manos”, aunque debe buscar la autogestión.

José Antonio Fernández asegura que “todos esperábamos más del Recreativo esta temporada, sobre todo tras lo realizado la anterior en la que pese a no ascender, completó un año muy bueno, proclamándose campeón del grupo IV; había ilusión con los nombres que conformaban la plantilla, pero la competición es la que te da y quita opciones y el Decano pronto perdió las que tenía para entrar en los play off de ascenso. Ha sido decepcionante”.

El conjunto albiazul afronta ahora una campaña clave, ya que en la 2021-22 entrará en funcionamiento la Segunda B Pro: “Tendrá sus cosas buenas y otras menos buenas; la idea es dotar a la Segunda B de una mayor cercanía al fútbol profesional; habrá que ver qué equipos pueden estar ahí, quiénes tienen presupuesto, ver lo bueno y ver qué se puede mejorar, pero el cambio era necesario. Cuando esté en marcha la podremos valorar mejor”, destaca.

Lo que no está claro aún es cómo funcionará la Segunda División B este año. “Se están estudiando los posibles sistemas de competición, pero hasta que no lo aprueben la comisión delegada y la asamblea de la Federación Española no habrá nada seguro. Se habla de subgrupos, de fases en función de la proximidad geográfica, y que los primeros lucharán por ascender a Segunda A o entrar en la Segunda B Pro, y los últimos por evitar el descenso; por lo que he leído es un formato bonito, aunque no está decidido”, comenta.

¿Se puede construir un Recreativo ambicioso con una amplia base de jugadores de Huelva? "Por qué no, es una propuesta bonita", destaca

Entre los nombres que suena como posibles refuerzos del Decano hay varios onubenses. ¿Se puede construir un Recreativo ambicioso con una amplia base de jugadores de Huelva? “¿Por qué no? Es ilusionante, una propuesta bonita y sería darle un espaldarazo a la gente de Huelva. Eso no quiere decir que vayamos a ascender, ojalá!, pero el mensaje que se está enviando a través de los medios de comunicación es atractivo para la afición”, responde el delegado en Huelva de la Federación Andaluza.

Sobre una hipotética venta del Recreativo, José Antonio Fernández manifiesta que “en las mejores manos que puede estar ahora es en manos municipales. Se ha demostrado que la venta de los clubes, no sólo del Decano, suele acabar en la ruina de éstos; ahí está el caso del Málaga, que va a hacer un ERE con 50 personas; en el fútbol español la venta a particulares no da buen resultado salvo contadísimas excepciones. También es cierto que no es el Ayuntamiento el que debe estar poniendo dinero constantemente para el Recreativo, que se debe autogestionar y autofinanciar y no gastar más de lo que ingresa”.

Hace poco más de año y medio era pesimista sobre la situación deportiva e institucional del Decano: “Todo ha cambiado; si el coronavirus nos ha cambiado la vida en dos meses, en un año y medio la situación varía mucho; entonces había dudas, pero la gestión del Ayuntamiento y la buena temporada pasada han permitido que el club haya hecho frente a la situación en lo deportivo y haya podido luchar por algo más que no descender. En lo económico, llegamos al verano y a Navidades prácticamente sin denuncias y no con el agua al cuello como en temporadas anteriores. Eso dota al club de una seriedad, y solidez pero hay que seguir trabajando, porque la deuda está ahí, ahora más que con particulares con el Ayuntamiento, pero hay que pagarla. Veo al club mejor, pero hay que darle la mayor viabilidad posible”.

"Claudio ha estado un mes y no ha tenido tiempo de implantar sus ideas; no me desagradaría que siguiera", afirma José Antonio Fernández

Todo apunta a que la próxima temporada arrancará con partidos a puerta cerrada: “Imagino que sí; para que no fuese así tendrían que cambiar mucho las condiciones; todo son supuestos, porque quien marca los acontecimientos es el virus. Todos miramos de reojo al otoño que viene, para que no haya rebrotes, pero entiendo que al principio los partidos se jugarán sin público”.

No se 'moja' sobre la continuidad de Claudio Barragán: “No soy quien para decir si puede seguir o no; en el club hay gente lo suficientemente preparada para tomar esas decisiones. Ha estado un mes y no ha tenido mucho tiempo para implantar sus ideas; no me desagradaría que siguiera para que demuestre lo que tiene dentro y ver hasta dónde puede llevar al Decano”.

Por último, José Antonio Fernández espera que se jueguen los diferentes play offs de asenso “para acabar ya la temporada y planificar la próxima. Desear que pronto podamos volver a la normalidad de cada fin de semana”.