Mario Hernández se va del Recre y ficha por el Melilla

El lateral derecho Mario Hernández ya no pertenece a la plantilla del Recreativo. El club ha hecho oficial en la mañana de hoy la rescisión de contrato del lateral madrileño después de que el futbolista no haya podido participar en lo que va de Liga al no haberse tramitado a tiempo su licencia. El club, que ha agradecido "personal y profesionalmente" al jugador, libera, de esta forma, una ficha para poder incorporar a otro jugador sub 23.

Nada más cerrar su salida del Decano, se ha dado a conocer el nuevo destino del zaguero, que jugará, también en calidad de cedido, en el Melilla, rival del Recreativo en el Grupo IV de Segunda División B. El defensor tenía otras ofertas, como la de la Cultural Leonesa, pero ha decidido incorporarse al combinado del Álvarez Claro.