Manu Galán, cuarta salida del Recre

"El director deportivo del Real Club Recreativo de Huelva, Óscar Arias, se ha reunido con Manu Galán para anunciarle que finaliza su contrato con el Club y que este no va a ser renovado. ¡Muchas gracias y suerte en tu nueva etapa!" anunció el Decano este jueves en sus redes sociales.

La despedida de Manu Galán se une a la de Gorka Iturraspe, Alberto Trapero, Iago Díaz y Miguelete. Estas son, de momento, las cuatro bajas que ha hecho la entidad albiazul de cara a la próxima temporada en Primera Federación.

Manu Galán, que sufrió una grave de lesión de rodilla en el partido de ida de la semifinal del play-off de ascenso ante la Gimnástica Segoviana, solo ha disputado esta temporada un total de 86 minutos en cinco partidos. El mediocentro albiazul llegó en Tercera Federación y fue una pieza clave en los dos ascensos conseguidos por el Decano.

El propio jugador publicó una carta de despedida en sus redes sociales para despedirse del club y de todos sus aficionados: "Recreativistas, hoy toca despedirnos después de tres años en los que he podido vivir lo mejor y lo peor del fútbol.

Juntos hemos vivido dos ascensos y me habéis acompañado dándome fuerzas en los peores momentos que puede vivir un futbolista, con una lesión tan complicada. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos: compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirección deportiva, trabajadores del club y consejo de administración. Y por supuesto a vosotros, recreativistas, por tanto cariño, tanto apoyo y por enseñarme a querer al Decano para siempre.

Ahora toca seguir mi camino en otro lugar para volver a disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Pero, vaya donde vaya, llevaré este escudo, su historia y su gente en mi corazón. Muchas gracias a todos de cada uno de los vuestros".

Alberto Trapero, Gorka Iturraspe, Iago Díaz y Miguelete tampoco seguirán en el Recre

Este jueves se conocían las salidas de Alberto Trapero, Gorka Iturraspe, Iago Díaz y Miguelete. Iago Díaz no completará los 100 partidos con el Recreativo de Huelva. El atacante catalán, que cumplió 99 partidos como albiazul ante el Ibiza, ha anunciado en sus redes sociales que se despide del Decano del fútbol español. Lo ha hecho con un emotivo comunicado tras conocer que el club no le ampliará un contrato que expira el próximo 30 de junio.

Alberto Trapero, pieza fundamental para Abel Gómez durante la primera vuelta, no seguirá como albiazul. El defensa gallego llegó el pasado mercado invernal procedente del Guijuelo y desde entonces ha disputado 42 partidos con la elástica el Recreativo de Huelva. Comenzó la temporada en Primera Federación como indiscutible, formando pareja con Rubén Serrano en el centro de la zaga.

Gorka Iturraspe abandonará la entidad al no haber contado con demasiado protagonismo para el cuerpo técnico. El vasco llegó en verano con la vitola de jugador importante al tener la confianza de un Abel Gómez que lo conocía de su etapa en el Rayo Majadahonda y que ya lo pidió el pasado año, aunque finalmente acabó recalando en el Amorebieta. Como albiazul ha disputado 30 encuentros, tan solo cinco como titular.

Miguelete es el cuarto futbolista con el que no se cuenta para la próxima campaña. El extremo jerezano llegó en el mercado invernal y no ha cumplido con las expectativas demandadas. A pesar de tener buenos números en la categoría teniendo en cuenta su juventud, no ha sido titular en ningún choque, entrando 12 veces desde el banquillo. De hecho, solo ha tenido siete minutos en los últimos cuatro duelos.