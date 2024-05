Alberto Trapero, Gorka Iturraspe y Miguelete tampoco seguirán en el Recre

El Recreativo de Huelva, a pesar de terminar recientemente la temporada, ya ha comenzado la ronda de contactos con la plantilla para comunicarles personalmente quienes salen del club y quienes tienen la posibilidad de ampliar contrato. Iago Díaz ha sido el primer jugador en confirmar oficialmente su salida. El atacante catalán se marcha tras 99 partidos como albiazul, quedándose a tan solo uno del centenario.

No será el único. El club ya le ha comunicado su adiós a otros tres futbolistas. Alberto Trapero, pieza fundamental para Abel Gómez durante la primera vuelta, no seguirá como albiazul. El defensa gallego llegó el pasado mercado invernal procedente del Guijuelo y desde entonces ha disputado 42 partidos con la elástica el Recreativo de Huelva. Comenzó la temporada en Primera Federación como indiscutible, formando pareja con Rubén Serrano en el centro de la zaga.

No obstante, perdió cierto protagonismo con la entrada del nuevo año. En la segunda mitad de competición solo ha sido titular en ocho ocasiones, siendo sustituido en cuatro de ellas. A sus 24 años se marcha del club tras conseguir un ascenso. El defensor también ha querido despedirse con una emotiva carta en la que expresa que "Huelva y su Recre siempre serán especiales para mí. Subimos una categoría y soñamos durante muchos domingos con volver a hacerlo un año más. Espero que pronto el Decano pueda conseguirlo. Vivir un ascenso con el Recreativo de Huelva jugando en el Nuevo Colombino es la sensación más increíble e inexplicable que he podido sentir desde que juego al fútbol. No puedo estar más agradecido. Volveremos a vernos. Qué orgullo haber representado al equipo más antiguo del país. De todo corazón, un recreativista más", finalizaba.

Además de Iago y Alberto Trapero, otros dos futbolistas no seguirán en la disciplina onubense según ha podido conocer Huelva Información. Gorka Iturraspe abandonará la entidad al no haber contado con demasiado protagonismo para el cuerpo técnico. El vasco llegó en verano con la vitola de jugador importante al tener la confianza de un Abel Gómez que lo conocía de su etapa en el Rayo Majadahonda y que ya lo pidió el pasado año, aunque finalmente acabó recalando en el Amorebieta. Como albiazul ha disputado 30 encuentros, tan solo cinco como titular.

Miguelete es el cuarto futbolista con el que no se cuenta para la próxima campaña. El extremo jerezano llegó en el mercado invernal y no ha cumplido con las expectativas demandadas. A pesar de tener buenos números en la categoría teniendo en cuenta su juventud, no ha sido titular en ningún choque, entrando 12 veces desde el banquillo. De hecho, solo ha tenido siete minutos en los últimos cuatro duelos.