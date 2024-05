Iago Díaz, primer jugador en anunciar su salida del Recre

No podrá ser. Iago Díaz no completará los 100 partidos con el Recreativo de Huelva. El atacante catalán, que cumplió 99 partidos como albiazul ante el Ibiza, ha anunciado en sus redes sociales que se despide del Decano del fútbol español. Lo ha hecho con un emotivo comunicado tras conocer que el club no le ampliará un contrato que expira el próximo 30 de junio.

"Querido Decano, ha llegado el momento de la despedida. Una ciudad de la que me voy enamorado. Aquí he conocido a una compañera de viaje y a gente maravillosa que tendré toda la vida. Un club único, que me hizo vivir cosas inolvidables. Gracias a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico y trabajadores por el trato recibido cada día. Ha sido un orgullo poder jugar en el Decano y poder ser uno de sus capitanes. No tengo tristeza por irme, al revés, me siento un privilegiado por haber podido defender esta camiseta. ¡Siempre seré un recreativista más! Tu leyenda será siempre la primera", rezaba el mensaje de despedida del futbolista.

Iago Díaz se marcha tras 99 apariciones repartidas en tres temporadas. Aterrizó en Huelva en la temporada 18/19, a las órdenes de José María Salmerón, donde estuvo a punto de conseguir el ascenso de categoría a Segunda División. Durante ese año fue un futbolista muy importante, disputando 37 partidos y anotando dos goles.

Se marchó a la Comunidad de Madrid con Óscar Carazo para jugar en el Rayo Majadahonda, donde una grave lesión de rodilla le mantuvo en el dique seco durante varios meses. Después de una aventura en el Real Avilés Industrial, donde recuperó sensaciones, volvió al Decano la pasada campaña.

En Segunda Federación fue de menos a más, anotando tres goles ante El Ejido, Mancha Real y UCAM Murcia. Esta temporada, ya en una categoría más alta, no ha gozado de tantas oportunidades. En total ha disputado 30 encuentros, 14 como titular, siendo el decimotercer jugador con más minutos. Desde el club consideran que su etapa en Huelva ha finalizado, por lo que Iago Díaz tendrá que decidir su futuro en las próximas semanas.