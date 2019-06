Manolo Zambrano, rotundo: "Jamás he pensado ser director deportivo del Recreativo"

Zambrano confirma que el Recreativo y su director deportivo, Óscar Carazo, emprenden caminos separados desde ahora: “Ya hay confirmación por las dos partes de que la relación ha terminado y sólo falta la firma; tenía que haberse producido ayer, pero por un asunto personal de él no ha podido ser, pero será en breve”.

Al nuevo director deportivo “se le va a exigir que monte una base y ponga los cimientos para una estructura sólida en todo el club; él será el encargado de elegir a las personas idóneas para los distintos puestos del club. Un director deportivo contrata el entrenador y está por encima de él, no al revés; y también debe controlar el fútbol base. Es un cargo importante y de gran responsabilidad”; y para atajar algunos rumores, deja muy claro que “nunca jamás se ha planteado la opción de que yo asumiese esas funciones. Cada uno tiene que saber el sitio que ocupa”, dejando claro que “el club está por encima de cualquier persona, sea el presidente, el entrenador, los jugadores... sea el que sea”.

El presidente, que espera que este año sí se dispute del Trofeo Colombino, repite las palabras que ya dijo hace unas semanas sobre Salmerón y no cierra la puerta a su continuidad:“Él se ha ganado el derecho a decidir;nosotros le presentaremos el nuevo proyecto y él tendrá que aceptar o no. Si no continúa, el que venga no tiene por qué conocer la casa, pero si la conoce, mejor”.

¿Cuántos jugadores cree que continuarán de la actual plantilla? “Es algo en lo que no entro, es misión del director deportivo. Hay que valorar muchas cosas a la hora de renovaciones y fichajes, porque un futbolista que rinde ante 20.000 personas te va a seguir rindiendo si va a un club con 1.000 aficionados, pero si es el revés... ya me surgen más dudas”.