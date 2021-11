Alberto Gallego: "La defensa del Recreativo de Huelva ha dado una clase maestra"

Alberto Gallego estaba satisfecho al final del partido ante Los Barrios (0-2), más satisfecho que en otras ocasiones, ya que es consciente de que con estos tres puntos el equipo se asienta en el liderato y ha ganado en un campo donde pocos equipos lo harán.

El entrenador del Decano comenzó su rueda de prensa postpartido asegurando que "estoy muy contento con el triunfo; todos sabíamos de la complejidad del escenario, a lo que se le sumó también un invitado como el viento, lo que aumentó la complicación del encuentro, pero el equipo ha hecho un esfuerzo muy generoso, hemos dado una imagen de equipo espectacular. Ha sido un partido a fuego lento y nadie se ha acordado de nada, han participado todos; estos son los partidos que menos les gusta jugar a los jugadores, pero todos han demostrado que se dejan el alma”, manifestó orgulloso el entrenador del Decano.

El triunfo costó mucho, más de lo que refleja el marcador final, ya que hasta el minuto 93 hubo partido. “Sabíamos que teníamos que trabajar, picar mucha piedra. Los Barrios venía herido y salvo el encuentro de la jornada anterior con el Córdoba B (derrota por 7-1) arrastraba buenos resultados; además, con la facilidad que había para llevar balones al área (el gol podía llegar en cualquier acción). Nuestra defensa ha dado una master class (clase maestra) junto con Rubén Gálvez, han tenido una comunicación brutal y esa es la única manera en la que podíamos ganar, defender como un pequeño y atacar como un grande”, destaca Alberto Gallego.

El Recreativo de Huelva insistió quizás demasiado en el pelotado, en el balón largo, sobre todo en la primera mitad. “Hemos intentado jugar más el balón, pero las ayudas defensivas llegaban muy rápidas y no era fácil si no estabas muy bien perfilado. En la primera parte podíamos haber aprovechado más nuestra estrategia y marcar algún gol; era muy importante tener tranquilidad y seguir insistiendo en lo que estábamos haciendo, y también saber adaptarnos a lo que estaba pasando en el encuentro”, asegura el preparador albiazul.

Resalta que no le preocupaba el campo, “al contrario; este equipo es muy generoso, no es egoísta, y cuando entrenas a un equipo así, sin egos y que trabaja, tienes la seguridad de que en campos así vas a ser competitivo, a dar una buena imagen. Más que preocupación por el campo lo que me inquietaba es que no podíamos desarrollar todas nuestras armas. Me preocuparía si viese que el equipo está mal o algo así, pero el campo no es una preocupación”.

Alberto Gallego se mostró contento con la compenetración y el buen nivel que están mostrando los tres centrales (Manu Galán, Pablo Gallardo e Ismael Barragán), y sobre los cambios realizados comentó que “creí necesario que saliesen Enric, Diawara y Perotti; le han dado un giro importante al partido; esa amenaza de Perotti, la jugada de Diawara (que dio origen al 0-2), han defendido bien... En estos campos se acumulan muchos jugadores en el área y en cualquier balón puede generarse una ocasión, pero todos mis jugadores han estado muy concentrados, desde Rubén hasta el último, han defendido muy bien”.

Por último, el entrenador del Decano se refirió al encuentro del miércoles en el Nuevo Colombino (20:00) en el aplazado con el Xerez CD. “Es un rival superdirecto, uno de los equipos más peligrosos, con una plantilla muy buena, de calidad y que despliega un fútbol interesante. Es un rival directo y un partido en el que de nuevo saldremos a ganar”, concluye.