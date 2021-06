La renovación en la base del Recreativo continúa con la salida de Manuel Juan Limón

La anunciada renovación en los escalafones inferiores del Recreativo de Huelva anunciada por Dani Alejo continúa; así, tras la marcha de Jesús Vázquez es ahora Manuel Juan Limón el que no continuará en el Decano.

"El Real Club Recreativo de Huelva informa que el hasta ahora técnico del Juvenil de División de Honor, Manuel Juan Limón, no continuará en el club tras declinar la oferta de la dirección deportiva de la entidad para hacerse cargo de otro equipo de la cantera", asegura el club albiazul en un comunicado.

"El Decano del fútbol español le está profundamente agradecido por el trabajo realizado, así como por su implicación, profesionalidad y más que demostrado recreativismo. Asimismo, le desea los mayores éxitos en sus próximos proyectos profesionales y en su vida personal", concluye.

Entre los posibles candidatos a sustituirle está Antonio Andrés, esta campaña en el Riotinto de Primera Andaluza.

Limón, a través de sus redes sociales, se ha despedido asegurando que “aunque duela, aunque el corazón te diga una cosa y la mente otra, creo que es lo mejor que puedo hacer, agradecer la intención por conseguir que me quede, pero la motivación y la confianza están por encima, y para mi es primordial cuando se inicia un proyecto, y estoy convencido que puedo aportar mucho más que lo que me han propuesto”.

“Así que Recre otra vez te digo como entrenador hasta otra ocasión, ahora estará el socio incondicional, el defensor de los valores de mi Recre y ahí estaré siempre. Hasta otro momento”.

“¡Decano de mi alma, no quiero verte llorar, aquí está tu gente que no te va a fallar... ahora que has caído yo te levantaré, volveremos a segunda... volveremos otra vez!”, concluye Limón en su despedida.