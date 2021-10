Juanjo Mateo: "Nos estamos sintiendo muy apoyados y queremos brindarle otra victoria a la afición"

El carrilero diestro del Recreativo de Huelva Juanjo Mateo regresó a la titularidad el pasado fin de semana después de no haber participado desde la jornada inaugural ante el Utrera. El ex del San Roque ha valorado positivamente el descanso de dos días que ha tenido la plantilla y que les ha servido "para despejar la mente y recuperarnos físicamente, pero el entrenamiento de hoy ha sido intenso y ya tenemos la mente puesta en el partido ante el Antoniano".

Un entrenamiento que ha estado marcado por las novedades en la enfermería, ya que Marc Fraile o Anaba han entrenado con el grupo, mientras que Terán ha sido baja por gastroenteritis y Chendo ha tenido que abandonar la sesión con molestias musculares. Precisamente del 'Tigre' ha hablado Mateo para decir que "yo le he preguntado después de una tarea y me ha dicho que tiene una molestia atrás, pero no sé qué es lo que tiene. Habrá que esperar a las pruebas médicas".

De su vuelta al once ha dicho que "todos los integrantes de la plantilla tenemos que intentar convencer al entrenador todas las semanas. Nosotros trabajamos al cien por cien para convencer al míster y entrar en el equipo, o al menos ir convocado". "Todos los miembros de la plantilla queremos jugar, pero el míster es el que decide. Todos queremos tener protagonismo y nosotros tenemos que trabajar y estar al cien por cien para cuando llegue nuestro momento. Tuve la oportunidad contra el Rota y ahora no me queda otra que seguir dándolo todo para seguir jugando", ha añadido.

Acerca del detalle del Antoniano, que dejará jugar al Recreativo con su primera equipación ha indicado que "es un gesto bonito y estamos agradecidos, pero una vez se inicie el partido iremos a ganar los tres puntos que es nuestro objetivo".

Del hecho de comandar la clasificación después de cuatro jornadas ha explicado que "solo son cuatro jornadas, hemos conseguido tres victorias y un empate y creo que ahora mismo no tenemos que mirar eso. Ahora puede que juguemos domingo, martes y domingo, por lo que puede ser una semana muy dura. Tenemos que ir partidos a partido y tenemos la mente puesta en sacar los tres puntos en el partido ante el Antoniano". Para que el Recre juegue el próximo martes ante el Xerez, el cuadro gaditano debería quedar eliminado ante el Murcia en la noche de hoy en la Copa Federación, algo que no preocupa al defensor albiazul: "Es verdad que si el Xerez pasa no podríamos jugar el martes, pero nosotros ahora mismo solo pensamos en el Antoniano".

Mateo también ha valorado positivamente el apoyo que está recibiendo la plantilla de la afición: "Fue una locura como en la primera jornada llegamos a jugar contra el Utrera. Estaba toda la afición apoyándonos. Es increíble la afición que tenemos, tanto en casa como fuera. Nos sentimos muy arropados y muy apoyados por ellos. Las palabras son de agradecimiento y nos vamos a dejar el alma en cada partido y cada entrenamiento para defender los colores del Recre". "Todo futbolista que juega fuera de casa quiere que tener representación de su afición, cuando más mejor. Nos sentimos apoyados, salimos y vemos a nuestra afición y eso nos motiva muchísimo y estamos deseando brindarle la victoria a ellos", ha finalizado.