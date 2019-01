José María Salmerón: “Cuando no se puede ganar hay que empatar”

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha valorado positivamente el punto que ha cosechado el Decano en su visita al líder, el Cartagena. El míster albiazul ha comentado que “veníamos a por los tres puntos, pero como no se puede ganar se empata. En la primera mitad ha habido gran igualdad y la única ocasión ha sido nuestra en una jugada a balón parado que Israel Puerto ha rematado un poco alta. En la segunda han dominado ellos, pero solo han tenido una ocasión y el peligro que nos han podido generar a balón parado. En la segunda mitad nos ha faltado un segundo pase para enlazar con los puntas, pero estoy contento con el trabajo que ha hecho el equipo”.

El expreparador del Murcia ha echado en falta que su equipo hubiera podido realizar conservaciones más largas tras recuperación para poder transitar: “Tendremos que mejorar esas situaciones. Tener calidad en el último pase. Nos ha faltado ese enlace para no jugar tan directos. Hemos buscado el último pase muy directos, aunque hay que tener en cuenta que ellos han estado bien también”.

Salmerón ha incidido en la idea de que no hubo grandes ocasiones a lo largo del choque: “Es cierto que en la segunda parte ha habido dominio de ellos, que es lo normal porque juegan en casa, pero solo han tenido una oportunidad. Nosotros hemos tenido algunas situaciones de ataque, sobre todo en el primer tiempo, en las que nos ha faltado el último pase”.

Cuestionado por el mercado de fichajes, el entrenador del Recreativo ha comentado que “ahora mismo no sabemos nada, estamos intentando tener alguna posibilidad, sobre todo por número, que pueda ayudar en el aspecto defensivo. No podemos hacer como otros equipos que pagan mucho dinero y por eso tenemos que estar muy atento a todo. Estamos trabajando en varias situaciones. No tenemos la posibilidad de sacar a ningún jugador ni pagar grandes cantidades. El jugador que venga tiene que apostar por nosotros. El incentivo es que estamos arriba y vamos a pelear por lo máximo. Intentamos firmar, pero con pocas posibilidades. Al final los grandes fichajes van a ser Ródenas, Carlos Martínez y Marc Caballé, que por unas cuestiones o por otras no han tenido muchos minutos hasta ahora”.

Por otro lado, Tropi también ha valorado positivamente el punto al señalar que “no hemos podido tener el protagonismo que tenemos en casa, pero estábamos jugando ante el líder, pero podemos estar contentos con el punto que hemos cosechado. Lo hemos trabajado como guerreros y es un buen punto”, mientras que Iago Díaz también dio importancia a puntuar ante un gran rival: “El Cartagena es de los mejores equipos que hay en la categoría. Nos han creado muy poco peligro. Hemos estado muy serios y ahora tenemos que hacer bueno el punto ante el Murcia. Son un buen equipo y hemos sabido competir de tú a tú”.