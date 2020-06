El grupo en el que jugará el Recreativo de Huelva está ya bastante perfilado

El Recreativo de Huelva ya conoce a parte de los que serán sus rivales en la próxima temporada, o al menos en la primera fase de la competición. Así, estarán junto al Decano el Sevilla Atlético, y la amplia representación de equipos gaditanos con la Real Balompédica Linense, Algeciras, Cádiz B, San Fernando y Atlético Sanluqueño. Quedarían tres vacantes por cubrir, que aún no tienen dueño.

La temporada que comenzará en octubre será muy diferente a las que se han vivido en los últimos años. El temor a un posible rebrote del coronavirus ha provocado que la Liga 2020-21 sea más corta y se jueguen menos partidos. Todavía no se conoce oficialmente el nuevo sistema de competición, pero es seguro que la Segunda B tendrá diez grupos de diez equipos cada uno (100 en total, ya que esta campaña no hay descensos).

Será clave el rendimiento de cada equipo en las 18 primeras jornadas, que determinarán el resto de la competición y las aspiraciones que pueda tener cada club. Los cinco primeros clasificados de cada grupo en esta primera fase lucharán por el ascenso a Segunda División o, en su defecto, por entrar en la nueva categoría que arrancará en la 2021-22, la Segunda B Pro (o Élite). Los cinco últimos clasificados pelearán por la permanencia y por evitar el descenso a Tercera División.

Lo que parece prácticamente seguro, a falta de confirmación oficial, es que la Federación Española respetará el criterio de proximidad geográfica en esa primera fase. Es lo lógico y lo que desean todos los clubes, ya que en caso contrario se incrementarían notablemente los costes en una temporada marcada por los recortes económicos a causa de la crisis. De esa forma se acabarían los largos y costosos desplazamientos en esas primeras 18 jornadas.

Pendientes del Utrera, Betis B y Marbella y con la opción de tener como rival a los clubes extremeños

Así, dada la situación geográfica de Huelva, el conjunto albiazul tendría que medirse al único representante sevillano por ahora (el filial hispalense) y a los cinco gaditanos, con lo que ya habría siete en el grupo. El resto está todo en el aire, porque hay que esperar a conocer qué equipos suben a Segunda y abandonan la categoría, y también hay que estar pendientes de lo que suceda en las eliminatorias de ascenso a 2ª B.

Entre los candidatos a esas tres plazas vacantes estarían el Xerez DFC, así como el Betis Deportivo o el Utrera, que se verán las caras en Marbella en la pelea por el ascenso. Esta temporada está garantizado que solo ascenderá un equipo por grupo en Tercera. Es decir que, a no ser que logre el ascenso el Ciudad de Lucena (o también, en ese caso junto al Córdoba), solo quedarían dos huecos en este grupo. A partir de ahí Mabella –en caso de no lograr subir a Segunda- e incluso los dos-tres equipos de la provincia de Badajoz –el de la capital si no sube, el Mérida y el Don Benito- completarán con casi total seguridad el cuadro en el que competirá el Recreativo de Huelva... a no ser que la Española apueste por una 'revolución' y decida otra cosa.