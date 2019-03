Esteban Navarro dice que su equipo "va a luchar hasta el final"

Esteban Navarro, técnico del Almería B, asegura que su equipo no va a bajar los brazos pese a que vaya clasificado en la penúltima posición de la tabla con 19 puntos, a diez de la permanencia, y que va a seguir peleando por lograr la salvación “hasta que las matemáticas no indiquen lo contrario”.

El entrenador del filial almeriense, que mañana se enfrenta al Recreativo y al que ascendió a Segunda B la pasada temporada desde la Tercera División, en unas declaraciones al programa Ser Deportivos, comenta que “las semanas siempre son complicadas después de una derrota, y más de la forma en la que llegó la del Jumilla, algo que más o menos se nos viene repitiendo en algunos partidos, aunque sobre todo fuera de casa, ya que en casa no se nos suelen escapar ese tipo de encuentros en los últimos minutos. Estamos tratando de reponernos. Nos tenemos que levantar, no nos queda otra. Lo hemos hablado varias veces con los chavales, que la idea es que el equipo no baje los brazos en ningún momento y que sigamos luchando hasta el final”.

El Almería B ganó su último partido el pasado 22 de diciembre, cuando se impuso por 2-0 a El Ejido en la décimo octava jornada liguera. Desde entonces acumula nueve encuentros sin conocer la victoria (cuatro empates y cinco derrotas). “Nuestra idea no es la de hacerse el cuerpo al descenso, pero cuando pasan las semanas y no llega esa victoria que te dé sobre todo ese refuerzo anímico que te permita mirar hacia arriba la situación se hace difícil. Pero repito que hasta que las matemáticas no indiquen lo contrario el equipo va a luchar hasta el final”.

Navarro califica al Recre como “un rival complicado; viene en una dinámica muy positiva, pero tenemos que quedarnos con que ya le plantamos cara al Cartagena, que era el líder y le sacamos un punto y además tuvimos nuestras opciones de ganar. Esa tiene que ser nuestra idea. Somos conscientes de que tenemos que hacer un gran partido en todas las facetas del juego para ganar y tendremos que competir muy bien”, concluye.