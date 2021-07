Alejo: "He intentado que vengan futbolistas de Huelva al Recreativo, pero no ha sido posible"

El Recreativo de Huelva ha apostado por Daniel Alejo como su piedra angular de un nuevo proyecto que debe sacarle del pozo de la Tercera RFEF. El director deportivo del Decano tiene la misión de construir una plantilla de garantías para cumplir con el gran objetivo de la temporada, el ascenso.

¿Ha sido futbolista?

No he tenido el placer de serlo; dejé mi etapa formativa siendo juvenil; era un jugador con mucha entrega pero poca calidad; me arrepiento de no haber seguido jugando. Intenté jugar en el fútbol no federado de Algeciras, pero sólo podían hacerlo los mayores de 23 años, me cogieron jugando de ‘gato’, era delantero y en el primer partido marqué tres goles, me pidieron el DNI y fue mi debut y mi despedida. Yo no sabía lo de los 23 años, que conste, porque soy respetuoso con las normas.

¿Y cómo llega a ser director deportivo?

Cuando estaba a punto de terminar Derecho llevaba varios años como agente, con operaciones en Primera, en Segunda e incluso en el extranjero; me saqué el título de entrenador nivel 1 y 2, ahora estoy terminando el 3 o UEFA Pro como lo llaman... lo que tenía claro es que no iba a ser árbitro. Dejé la representación, asesoraba a varios clubes en la confección de las plantillas y el presidente del Estepona me pide que sea el secretario técnico del club en Segunda B, luego pasé a Gibraltar, y en este último tramo al Algeciras. Lo que más cuesta es cuando tienes que dar una mala noticia, una baja; lo bonito es contratar; allí en diciembre dimos ocho bajas y ocho altas y el equipo reaccionó, pero llegó el covid cuando estábamos en puesto de promoción; esta temporada teníamos claras las limitaciones, fichamos bien, sólo continuaron dos jugadores, hubo 18 incorporaciones y estuvimos a punto de ascender a 2ª A. Íbamos de tapado y todo salió fantástico.

¿Qué es lo mejor y lo peor de llegar a un club como el Recreativo que tendrá que militar en la Tercera RFEF?

Todo lo que veo me asombra y veo la grandeza que tiene el club, una afición que es la que soporta la entidad... lo único negativo es la categoría, nadie se merece que el club esté aquí; miras la clasificación y dices: El Recreativo ha quedado por encima del Marino, y ves la diferencia de presupuesto... es lo que más coraje me da. Tuve la posibilidad de irme a varios equipos de Primera o Segunda RFEF, pero cuando te llama el Recre es muy difícil decir que no.

Aquí, como en Algeciras, tendrá que hacer una plantilla nueva en más del 90%. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?

La ventaja es que nadie está ‘contaminado’ con la situación del año pasado, tanto anímica como deportivamente; ha sido un año nefasto para la entidad, para pasar página rápido. En el lado contrario está que cuando firmas muchos jugadores, tienes que ‘hacerlos’; a la hora de confeccionar la plantilla es muy importante que el futbolista que venga, además de tener la calidad para afrontar el reto de jugar en un club como el Recreativo y con el objetivo del ascenso, sea una buena persona. Intento crear familias. Yo entrenaba a un juvenil con 24 jugadores y terminábamos con 24, y la gente se preguntaba cómo era posible dejando 6 jugadores fuera casa semana, y la clave es la unidad, ser familia. Esa es la línea a seguir para conseguir el objetivo.

¿Por qué se apuesta por Alberto Gallego como entrenador?

Es un hombre muy preparado, con buena actitud, sabe llevar el grupo, ha trabajado con la cantera que era muy importante, porque debe tener una importancia notoria en los próximos años. Con el descenso el presupuesto se reduce y la llave del desarrollo de cualquier club es el primer equipo, si va bien y compite en divisiones superiores te posibilita desarrollar mucho más la cantera. También ha demostrado su valía en la categoría, subiendo al Ibiza este año a Segunda RFEF; reunía todos los condicionantes que requería, y estoy súper encantado. Cuando confías en una persona, no hay filtraciones y para todos es una sorpresa su nombramiento, eso te da una doble satisfacción; él tenía tantas ganas que no hubo filtraciones”.

Por estilo de juego ¿cómo será el nuevo Recreativo?

Vamos a ver a un equipo con unas señas de identidad bastante claras, con una presión alta, con un predominio del juego en el campo contrario. El sistema será un poco novedoso, con una línea de tres, dos carrileros... pero eso iremos dejando que lo descubran los rivales”.

Futbolísticamente ¿hay mucha diferencia entre la Segunda B y esta nueva Tercera RFEF?

Es una categoría complicada; tendemos a minusvalorar las categorías inferiores en las que estamos y hay equipos que saben lo que es jugar aquí. Vamos a ser el rival a batir sí o sí, será el partido que los rivales desean para recibirnos, y el que ningún jugador se querrá perder en el Nuevo Colombino. Es una responsabilidad más; no va a ser fácil, pero estoy seguro que lo conseguiremos. Hace falta que la gente ponga en valor cuanto antes lo que es la Tercera RFEF; la afición verá rivales que se van a encerrar aquí, los campos no tendrán nada que ver con los de estos años... vamos a pelear ante muchos elementos y tenemos que salir victoriosos.

¿Tendrá el Recreativo de Huelva el mayor presupuesto del grupo para fichar, porque otras veces se ha tenido un presupuesto muy alto pero había que pagar deudas, una infraestructura de club costosa...?

Va a ser de los más altos, no sé si el más alto de todos; hay equipos que pagan de otra manera y eso repercute también. Estoy bastante satisfecho con el presupuesto que me han dado y tendremos una plantilla competitiva.

¿Qué influencia tendrá el entrenador a la hora de hacer la plantilla?

Estamos siempre en contacto y hablando de jugadores. La última decisión sobre un futbolista recaerá sobre mi, como no puede ser de otra manera, lo que no quita que el entrenador pida un futbolista y al final se firme.

¿Valen jugadores de categoría superior o vendrán los mejores de Tercera?

Vamos a intentar que haya algunos de Segunda B; pero hay que tener claro que de Tercera a Segunda B se sube con los mejores de Tercera; tendremos algún jugador de 2ª B y eso equilibrará y ayudará al resto de futbolistas.

Alberto Gallego comentó que para su sistema necesitaba jugadores con unas características definidas, y también se ha dicho que el primer equipo, el filial y el juvenil deben tener el mismo sello. ¿Es posible conseguirlo si los equipos de base no tienen jugadores tan específicos como el primer equipo?

Sí, porque los principios básicos en los que se va a fundamentar el sistema del primer equipo los vamos a desarrollar igual. Lo que no podemos pretender es que el primer equipo, que jugará de una manera más novedosa, sea el fiel reflejo de lo que desarrollen el filial y el juvenil A desde la primera semana; eso no va a poder ser, requiere un tiempo de adaptación; pero lo importante es que veamos esas similitudes y cada vez más se vayan limando. Luego están los matices que cada entrenador pueda aportar, y evidentemente no tienen los mismos jugadores, no son clones y tienen que adaptar su juego a las circunstancias del equipo.

La temporada del primer equipo fue nefasta, pero no la de la cantera. ¿Era necesaria una ‘revolución’ en la base?

Sí, había que cambiar la metodología, el control, implementar una serie de mejoras... todo lo que es positivo suma y los cambios eran necesarios. Tampoco ha habido muchas variaciones en el nombramiento de los entrenadores. La forma en la que se va a trabajar va a ser distinta. La temporada no ha sido mala, podía haber sido peor, pero también el filial se salvó quedando dos jornadas, el división de honor faltando otras dos, el liga nacional nos ha tenido en vilo entre la alineación indebida del San Roque y demás que si no hubiera descendido; el infantil bajó... hemos tenido un poco de suerte, que también hay que tenerla, pero había que cambiar un poco, competir un poco más... estoy convencido que los entrenadores de este año van a darlo todo para mejorar los números de esta campaña.

El equipo debe adaptarse al hecho de jugar en el Nuevo Colombino, un campo grande, de césped natural, y jugar en otros estadios de dimensiones reducidas y con césped artificial.

Me preocupa por el tema de las lesiones, porque cambiar mucho de superficie no es bueno; lo demás me preocupa menos porque nos tenemos que adaptar a las circunstancias; si queremos subir tenemos que pasar por esos campos estén como estén, más grandes o más pequeños, naturales o sintéticos...

La afición viene de unos años complicados, sobre todo éste último. ¿Le preocupa la presión que puede ejercer el Nuevo Colombino si los resultados no llegan desde el inicio, puede haber impaciencia?

La afición está necesitada de buenas noticias y de ilusión, y va a apreciar el trabajo y la entrega de los jugadores; los resultados llegarán y llegarán muy pronto; tendremos una pretemporada larga para que los jugadores se conozcan lo más pronto posible. En la confección de la plantilla he previsto que varios jugadores se conozcan de haber jugado en otros equipos, y eso acortará el tiempo de compenetración. Uno quiere la victoria siempre, tengo mal perder, pero cuando la afición ve que su equipo lo da todo, ve que se ha sudado la camiseta y se da un resultado adverso, valorará el esfuerzo; ellos saben que todos estamos en manos de los jugadores y los van a ayudar para que poco a poco el tema de la presión no sea un obstáculo. Utilizar la presión como salvaguarda para justificar una derrota no me lo planteo; tiene presión un minero, un buceador que está a muchos metros bajo el agua... lo demás es una presión relativa.

Este año ha habido 8 jugadores de Huelva (Chuli, Cera, Quiles, David Alfonso, Fran, Víctor Barroso, José Carlos y Dani Molina, además de Ponce) ¿Es importante que haya muchos onubenses en la plantilla?

Para mi es importante que haya jugadores de Huelva, pero también es importante que el jugador de Huelva quiera estar, y a lo mejor al jugador de Huelva que se ha llamado para que esté, por las circunstancias que sea, no ha podido estar. He intentado que vengan varios futbolistas de Huelva pero no ha sido posible. A la hora de buscar un jugador ideal lo último que miro es de donde viene; quizás esta temporada pasada ha sido de las que más jugadores de Huelva ha habido y se ha descendido dos veces;y estoy convencido que sentirlo y ser parte del equipo de tu tierra es fundamental pero entiendo las circunstancias del fútbol. El aficionado quiere jugadores de casa, pero cuando uno lo mezcla con la realidad es que el jugador de casa no quiere venir en esta categoría o no quiere cobrar lo que estamos pagando este año, u otras situaciones; hay que entenderlo. Se ha llamado a futbolistas de Huelva, se ha intentado pero no ha sido posible, y eso no es ponerle una diana a nadie, es una realidad.

¿Cuándo empezará el Recreativo la pretemporada?

Pasada la segunda quincena de julio, ya que la liga empieza el 4-5 de septiembre.

¿Habrá Trofeo Colombino?

Intentaremos jugar muchos amistosos y entre ellos que se pueda celebrar el trofeo.

¿Si no hubiera Trofeo Colombino habría al menos un partido de presentación en casa antes de la Liga?

Sí, eso seguro. Además, en muchos amistosos podrá haber público, con lo que la gente podrá ver a su equipo in situ.

¿La previsión es que la afición pueda volver al Nuevo Colombino para el inicio de la Liga?

La idea de las autoridades ahora mismo es que haya público con normalidad en todas las categorías, es un fundamental porque el fútbol sin espectadores no tiene mucho sentido, la afición es la que alienta y sustenta los clubes, y esto es para ello. Las autoridades han entendido la situación y soy optimista en este tema.