Enric Martínez deja "atrás un filial para llegar a un club histórico"

El Nuevo Colombino ha cerrado la semana de presentaciones con dos de los nuevos futbolistas del Recre. Los recién llegados Enric Martínez y Joshua Anaba se han dado a conocer hoy. El director deportivo Dani Alejo comenzó hablando de Enric "mediocentro que se incorpora del Mallorca b, viene a aportar su calidad al equipo" y de Anaba comentó que es un "central fuerte y rápido pocedente del Marino".

Enric explicó la importancia que supone para él ser jugador del Recre, "es un paso muy importante en mi carrera porque dejo atrás un filial para llegar a un club histórico de fútbol. Estoy ilusionado de poder empezar aquí una nueva etapa de mi vida. Quiero agradecer al club y a mis compañeros que desde que he llegado me han hecho sentir como en casa. Tengo muchas ganas de empezar y de conseguir los objetivos marcados para esta temporada".

El valenciano coincidió en La Masía con el exrecreativista Ángel Bermejo, "cuando estaba con él me explicaba lo que significaba el Recre para la gente de Huelva y para el fútbol español pero hasta que no he llegado no me he dado cuenta realmente. Es un club histórico y se nota un montón". Enric se define a sí mismo como un jugador "muy competitivo. Me gusta mucho tener la pelota entonces considero que tengo buena visión de juego, también buen golpe desde fuera del área. Intentaré demostrar y devolver toda la confianza que el club ha depositado en mí".

En cuanto a sus nuevos compañeros, el ex del Mallorca B, comentaba que "Son todos muy simpáticos. Parece que llevan tres o cuatro años juntos, el grupo está muy unido a pesar de ser casi todos nuevos y me han tratado súper bien en mi primer día". La competencia para él es "buena porque eso te hace subir el nivel, estar más atento y progresar cada día más. Puedo mejorar tanto de mediocentro defensivo, ofensivo como organizador. Todo depende del míster, intentaré dar mi mejor nivel y aportar lo máximo donde me quiera poner".

Por su parte, Joshua Anaba viene procedente del Marino. El ghanés comenzó aclarando como se fraguó su fichaje "estando de vacaciones me llamó mi representante, diciendo que la oferta que tenía era de un gran club, el Recre, y yo le dije que quería jugar ahí". Preguntado por el partido de la pasada temporada en el Nuevo Colombino (6-0), "vi el vestuario y pensé que eran muy profesionales y cuando los vi en el campo aluciné".

Anaba confirmó que habló con Chendo antes de firmar "escuchó que yo venía al Recre y me dijo que tenía que ir rápido para jugar. Hay buena gente, son buenísimos y eso me encanta". Se define a sí mismo como un central "agresivo y rápido".

Sobre si se esperan movimientos, Dani Alejo dijo que "la plantilla está cerrada pero, si apareciera alguna oportunidad interesante, intentaríamos acometer la incorporación. De momento podemos darla por concluida y estoy bastante satisfecho".