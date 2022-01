El Recreativo de Huelva va vaciando poco a poco su enfermería

Alberto Gallego podrá contar con casi todos sus efectivos para el encuentro de este domingo ante el Ciudad de Lucena (Nuevo Colombino, 12:00). El técnico del Decano espera ir recuperando futbolistas durante la semana y probablemente Cristian Terán sea la única baja para ese encuentro correspondiente a la jornada 20 del grupo 10 de Tercera RFEF.

El aplazamiento del encuentro previsto para el pasado domingo ante el Ceuta B, además de evitar un largo desplazamiento, permitirá ganar tiempo a los jugadores con molestias, que así tendrán más tiempo para recuperarse.

La plantilla, tras la jornada de descanso del lunes, regresa hoy martes a los entrenamientos, y lo hará hasta el sábado incluido, siempre a las 10:30 en la Ciudad Deportiva. Se espera que tanto Ale Limón como Chendo vuelvan hoy mismo al trabajo tras una evolución positiva de sus molestias y no haya ningún problema para que sean de la partida este domingo.

También existe optimismo en torno a Peter, que no pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie el pasado jueves ante el Utrera; su lesión no reviste gravedad y si no hay contratiempos, estará ante el Ciudad de Lucena.

También podrá contar Alberto Gallego con los tres jugadores contagiados por covid (motivo por el que se suspendió el partido en tierras norteafricanas), que han respetado los protocolos establecidos y podrán jugar el domingo tras cumplirse los siete días de cuarentena.

De esta forma, Alberto Gallego podrá contar con casi todo su plantel y tener opciones donde elegir ante un choque de gran trascendencia, ya que el Ciudad de Lucena es un rival directo en la lucha por la primera plaza. Enfrente estarán el segundo mejor ataque del grupo (el Decano, con 33 goles), y la mejor defensa (el C. de Lucena, con 8 encajados).

Por otro lado, el Recreativo de Huelva sí debe tener cuidado con las tarjetas, ya que tres jugadores están al borde de la suspensión al acumular cuatro tarjetas amarillas: Juanjo Mateo, Peter y Álex Moreno. A día de hoy, Manu Galán (5 amarillas) ha sido el único jugador albiazul que se ha perdido un partido por sanción. Con tres amonestaciones están Rubén Serrano y Pablo Gallardo;con 2, Adriá Arjona, Ale Limón, Pedro Pata, Víctor Barroso, Perotti, Juan Delgado, Diawará e Ismael Barragány con una, Anaba, Marc Fraile, Chendo Alarcón y Cristian Terán.