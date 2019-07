Emotivo mensaje de despedida de Carlos Vallés del Recreativo

Carlos Vallés ha publicado en las redes sociales una emotiva carta de despedida del Recreativo de Huelva. Este onubense, que la pasada temporada perteneció al cuerpo técnico del Decano ejerciendo las labores de readaptador, espera regresar en un futuro al club onubense.

“Aún me recuerdo escribiendo aquella carta de despedida del CB Conquero después de conseguir la Copa de la Reina, cuando sin darme apenas cuenta me encuentro otra vez despidiéndome de mi ciudad, cambiando renglones magentas por azules y blanco”, indica. “Gracias Decano por esta temporada y dejarme ser parte de tu Historia. Perdón por no devolverte a donde debes de estar”, agrega este profesor en el centro de técnico deportivos Alándalus que también ha trabajado como preparador físico en el CD Huelva de baloncesto y en el PAN Moguer de balonmano.

“Gracias Óscar Carazo y José María Salmerón por vuestra confianza, consejos y exigencias diarias, gracias y mil gracias, vuestros logros y éxitos están más que justificados”, dice. “Gracias a todo el cuerpo técnico, Pablo por tu sonrisa constante, David Torrejón corazón azul y blanco mucho más que un compañero, David Lepe Évora la lealtad en persona y Mikel Gandarias servicial en todo lo que te pedí “crack”, pues lo que se reflejaba éramos, una verdadera familia, ojalá el camino nos vuelva unir”, señala.

En sus agradecimientos, habla de los futbolistas del anterior plantel “por hacerme realmente feliz y disfrutar cada día con mi trabajo y con vosotros”.

“Gracias a Rodolfo, Guille, María, Pablo, Paco Antonio, Farru, Juan y sobre todo a ti Manolo Pedraza, un ejemplo como persona”.

“Gracias a prensa y medios de comunicación por el respeto hacia mi persona y trabajo, gracias a las personas e instituciones que luchan diariamente por el Decano”.

También tiene palabras de elogio y agradecimiento a la afición recreativista “por apoyarnos en cada momento, sin lugar a dudas la mejor afición de España. Perdón una vez más de corazón por no devolveros a donde merecéis estar, hoy paso a ser uno de los vuestros”.“Gracias a mis padres y a ti Isa Castillo Romero por darme fuerza en todo el camino. Os quiero.

Después de 8 años será mi primer verano sin pretemporada, mi primera temporada sin equipo, tiempo de retomar mi tesis abandonada, de dirigir un máster en Preparación Física y sobre todo de descansar y recargar las pilas”.

Carlos Vallés concluye con un mensaje muy claro: “Hasta pronto Decano, nuestros camino sólo tienen un destino, volverse a encontrar”, concluye.