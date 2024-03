El Domingo de Ramos, sinónimo de triunfo para el Recre

Hay días marcados en rojo en el calendario por los onubenses. El Domingo de Ramos es uno de ellos. En la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Polvorín da comienzo la semana grande de la ciudad de Huelva, donde miles de personas se echan a las calles para disfrutar de la Semana Santa y acompañar a sus sagrados titulares en su estación de penitencia.

En clave recreativista, el sexto domingo de la Cuaresma suele traer buenos recuerdos al Decano del fútbol español. Para muchos, quizás el más sonado sea el Domingo de Ramos de 2002. El Recre de Lucas Alcaraz visitaba El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander de Quique Setién, un equipo que por aquel entonces aventajaba a los onubenses en un punto. Pero al Decano le salió todo. Los albiazules hicieron de un día soleado un auténtico vendaval en forma de goles, sobre todo en la segunda parte, donde los tantos de Soriano por partida doble, David Fernández y Epitié certificaron el definitivo 1-5. Finalmente, ambos clubes acabarían ascendiendo de la mano a Primera División junto al Atlético de Madrid.

Precisamente, al termino de aquel encuentro, Espínola realizaba unas declaraciones en las que afirmaba que "es curioso que llevemos 19 años ganando el Domingo de Ramos". No le faltaba su parte de razón. De 1980 al año 2004, el Recreativo no perdió en Domingo de Ramos. Concretamente, venció en 14 ocasiones y empató en seis, ya que en 1989 no hubo liga y en 1994, 1998 y 2001 jugó el sábado de pasión.

Un año después de vencer en Santander, ya en Primera División, el Decano volvió a ganar. Lo hizo venciendo por la mínima al Deportivo Alavés bajo una tromba de agua que impidió que La Borriquita, La Cena y Los Mutilados pusieran su cruz de guía en la calle. El gol de Javi García en los primeros compases del encuentro daba esperanza a un equipo que se ponía a menos de un partido de la permanencia. Pero no pudo ser.

En 2004 llegó 26 años después la primera derrota del Recreativo en Domingo de Ramos. El conjunto que dirigía Sergio Kresic cayó en el Ramón de Carranza por 3-1, complicándose así las opciones de un ascenso que se acabaría dando dos años después con Marcelino García Toral.

Esa misma temporada con el técnico asturiano en el banquillo el conjunto recreativista volvió a ganar. Era el 9 de abril de 2006 y el Real Murcia hincó la rodilla en el Nuevo Colombino tras caer por un gol a cero gracias a un tanto de Cheli en la primera parte. Esta vez sí, en una agradable mañana donde los albiazules sufrieron en demasía.

La vuelta a la máxima categoría del fútbol nacional dejó un empate a un gol en el Nou Estadi de Tarragona. El Recre no pudo llevarse la victoria pese a disputar toda la segunda parte con un jugador más. Tardó seis años en volver a jugar un Domingo de Ramos. Fue en El Madrigal, y estuvo a punto de ganar de no ser porque Gerard Moreno logró el empate sobre la bocina.

A raíz de ahí, derrota 2-0 en Riazor en 2014 y empate a cero ante el Villanovense en 2018. El Recre ganó de nuevo un Domingo de Ramos 13 años después, cuando Diego Jiménez en la recta final le daba los tres puntos a los de Salmerón frente a un aguerrido Talavera para seguir soñando con un ascenso que no llegó a producirse.

Sí se produjo la última vez que los onubenses jugaron un Domingo de Ramos. Fue la temporada pasada. Pablo Caballero y un gol en propia puerta bastaron para superar a un Utrera que dio mucha guerra a pesar de estar casi sentenciado.

De estos precedentes podemos concluir que las últimas tres veces que el Decano ha ganado en Domingo de Ramos, ha jugado playoff o ha ascendido. Motivos hay para creer. La primera de las 10 batallas que restan hasta el final de temporada tendrá al Mérida como protagonista. Urge ganar. El día no puede ser más propicio para ello.