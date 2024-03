Qué bello es vivir

La primavera daba sus primeros coletazos en Huelva y, aunque era un día nublado en el lluvío en la capital onubense, nada importó. El Recre llamó a sus aficionados y ellos respondieron. Una marea azul y blanca recorrió las calles y llegó hasta el Nuevo Colombino para apoyar al Decano en el último partido de su historia, un día como hoy hace ocho años.

Vida o muerte a orillas de la Ría. Agonizando con 126 años de vida, pero Huelva llevó en volandas a su Recreativo y, una vez más, demostró que siempre está cuando más la necesita. Una lección que dejó ver el amor que siente la capital y su provincia por sus colores.

La situación era muy compleja: "1 euro para la salvación", tituló este diario en la portadilla de Deportes el 16 de marzo de 2016, cuando se anunció el precio de las entradas para el partido con el Granada B. Lo era y Huelva lo salvó. España se volcó con el Decano que vivió una tarde mágica y demostró estar más vivo que nunca con un gol de Rubén Mesa en el 89. Vibró el estadio albiazul que se fundió en un abrazo de los más de 21.000 recreativistas que asistieron a la gran cita.

Han pasado ya ocho años desde aquel día. El club albiazul ha pasado en estos últimos años por los peores momentos de su historia y, ahora, comienza a ver la luz al final del túnel, aunque haya habido noticias en este primer trimestre del año que hayan podido empañar el magnífico momento deportivo en el que se encuentra el club.

De esta temporada, en la que el Recre ha vuelto al punto de partida, son protagonistas Jesús Vázquez, Rubén Gálvez y Antonio Domínguez. Los tres vivieron y saltaron al terreno de juego en el último partido de la historia del Recreativo.

Jesús Vázquez, presidente del Decano, defendía la camiseta del Decano y era el capitán del equipo en aquella complicada temporada, junto con Rubén y Domínguez. Ahora, el de Aracena y el de Punta Umbría son dos de las piezas claves en la plantilla actual del Recre en Primera Federación.

"Un recuerdo positivo porque todo acabó bien", cuenta Jesús Vázquez, presidente de la entidad albiazul a Huelva Información. El entonces capitán del Decano rememora cómo vivió el partido ocho años más tarde, "un momento muy convulso porque había muchas dudas" entorno a lo que podía pasar con el futuro del club.

La ciudad entera "entendió el mensaje de los trabajadores del club que en ese momento llevaban la voz cantante de la situación y Huelva se echó a la calle para apoyar al Recre en una situación muy compleja y muy al límite".

El Decano tiene "un peso importante, algo que sigue existiendo y va a existir siempre. La mayoría le tiene mucho respeto a lo que es el club y lo que significa, y en ese momento salió esa solidaridad del mundo del deporte, no solo del fútbol, y también es de agradecer", destaca Jesús Vázquez, "porque cuando las cosas van bien es más fácil arrimarse para las felicitaciones pero cuando las cosas van mal también, quizás, es el mejor momento para agradecer ese apoyo".

El presidente del Recreativo de Huelva añade que "en ese momento la incertidumbre era aún más institucional que deportiva" porque "al final en el ámbito deportivo puedes tener una mala temporada, puedes descender de categoría, son cosas que nos han pasado y en los últimos años quizás más que en ningunos otros pero de eso siempre se puede salir". "La duda era que si seguiría existiendo. Eso era algo límite estábamos hablando de la continuidad o no del club. Eran momentos muy complejos".

Para Jesús fue uno de los momentos "más importantes y difíciles" de su carrera como futbolista. "He estado en muchas situaciones deportivas, buenas y malas, algunas acabaron bien y otras mal. No deja de ser una situación que superas, la rehaces, sigues peleando, sigues trabajando y la superas pero, en este caso, había muchas dudas de que el club pudiese seguir adelante".

"En mi caso, yo era capitán, también era consciente de que estaba en los últimos años de mi carrera y entonces a mi no me hubiese gustado retirarme y que el club se hubiese ido a una liquidación o una desaparición", comenta a este diario. "Unos meses después decido retirarme por no estar capacitado como para seguir en esa lucha que, a mi en mi caso personal me exigía mucho en todos los aspectos, porque eran momentos muy complicados y me sentía muy muy responsable".

Esta temporada, Jesús Vázquez compartió vestuario con Rubén Gálvez y Antonio Domínguez, de quien es compañero también en la actualidad. "Son chavales que conocen muy bien la idiosincrasia de este club, que es tan peculiar, o es diferente a la de otros muchos" destaca. Ahora "contamos con jugadores en la primera plantilla que vivieron de primera mano esos momentos, saben lo que significa esa situación, saben lo que significa el club para toda Huelva y la provincia y ,lógicamente, eso a nivel de vestuario nos da también mucha implicación porque sabemos que estos chicos van a trasladar ese mensaje a alguien que acaba de llegar al club".

Un factor que da a la plantilla para que sea "consciente de lo que significa este club para cualquier recreativista y eso es algo que para nosotros buscábamos a la hora de confeccionar la plantilla. Buscábamos tener gente de la tierra, gente que ya conociese el club, que hubiese estado con nosotros y esta temporada hemos conseguido tener a varios, una plantilla con cierto color onubense y canterano, eso siempre va a ser positivo".