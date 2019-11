Salva un defensor en la línea una vaselina de Rubén Cruz (0-0)

- Minuto 21: Sombrerito y disparo duro de Mario que se va al lateral de la red. El Yeclano domina los últimos minutos disputados.

- Minuto 19: Aparece Diego Jiménez para cortar un balón raso que podría haber puesto en problemas al Decano. La jugada termina en una nueva falta peligrosa a favor del conjunto local.

- Minuto 14: Falta peligrosa para el Yeclano que Vaquero estrella en la zaga albiazul.

- Minuto 12: Chut de Carlos Martínez que se pierde por encima de la portería sin entrañar peligro alguno. Pudo haber combinado con Quiles, pero trató de sorprender al guardameta local.

- Minuto 7: Centro de Quiles que llega mansamente a las manos de Miguel Serna. De momento, el partido se juega a base de cortes de balón y pelotazos posteriores. Primeros minutos de poco fútbol en Murcia.

- Minuto 4: ¡Casi marca el Decano! Un balón muerto a escasos metros de portería que Rubén Cruz pica por encima del portero y un defensor la saca en plancha de cabeza en la misma línea.

-Minuto 1: El Recreativo hace rodar el balón y comienza el partido en Yecla.

Comienza el partido

El Recreativo de Huelva viaja a Murcia para enfrentarse al Yeclano Deportivo en la 14ª jornada del grupo 4 de Segunda División B. Un encuentro que el Decano necesita ganar por lo civil o por lo criminal, ya que acumula siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, algo que un equipo que aspira a ascender no puede permitirse.

El rival, a pesar de ser un recién ascendido, no se lo pondrá fácil al equipo de Monteagudo, ya que a día de hoy se ubica 6º en la tabla con 20 puntos, 4 más que el Recre (11º), y no ha perdido en casa hasta la fecha. La motivación de los locales, sumada a las dudas en la plantilla onubense en cuanto a los resultados (ya que el juego desplegado está siendo bastante mejor del que reflejan los puntos obtenidos), no deben servir como excusa a los jugadores albiazules, que querrán disipar estas dudas para reengancharse a los puestos altos de la clasificación.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

- El Recreativo de Huelva forma alineación con: Nauzet, Morcillo, Sergio Jiménez, Carlos Martínez, Quique Rivero, Quiles, Gustavo, Diego Jiménez, Óscar Ramírez y Nano. Estarán como suplentes Álex Lázaro, Víctor Barroso, Chuli, Miguel Cera, Isi Ros, Fran y Alfonso.

- El Yeclano Deportivo saldrá con: Miguel Serna, Mario Sánchez, Héctor Camps, V. Fenoll, Iker Torres, Álex Vaquero, Fran M., Carlos Selfa, I. Alayeto, Ubay y L. Castillo. En el banquillo estarán: Kleemann, C. Felipe, Chino, Rafa López, Tonete, Rulo y Javi Muñoz.