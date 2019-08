Diego Jiménez: "Este año vamos a ser protagonistas con el balón"

Diego Jiménez afronta con ganas y optimismo la nueva temporada. La pasada campaña tuvo protagonismo en el equipo jugando 26 partidos en la liga, 24 de ellos como titular y 22 completos, acumulando 2.156 minutos en los que anotó tres goles, todos en el Nuevo Colombino, ante el Atlético Sanluqueño (1-1), Badajoz (2-1) y Talavera (1-0). En las eliminatorias de ascenso ante Fuenlabrada y Mirandés jugó los cuatro partidos (todos como titular), dos de ellos completos, para un total de 312 minutos. Ahora trabaja duro para seguir siendo importante en el equipo.

Las sensaciones que transmite este Recreativo en la pretemporada son bastante positivas, ya que ha ganado los cinco partidos que lleva disputados ante Aroche, Riotinto, Cartaya, Xerez y San Roque de Lepe. “Son muy buenas; el equipo va cogiendo un poco de forma y va asimilando las ideas que quiere Alberto Monteagudo y se está viendo. Los rivales de pretemporada van siendo de más entidad como Xerez y San Roque, ambos de Tercera División, el equipo poco a poco se va rodando, y conforme pasen estas dos semanas que quedan de preparación estaremos a tope para comenzar la liga”.

El capitán albiazul tiene claro que el objetivo esta temporada tiene que ser ir partido a partido. “Siempre he dicho que hay que mirar a corto plazo. Hay que traer las dos o tres cositas que nos faltan, buscar ese empaque que te hace ser un equipo ganador, y a partir de ahí ir día a día, entrenamiento a entrenamiento. Ahora estamos en un proceso de rodaje en el que tenemos que asimilar lo que quiere el entrenador y ponernos en un tono óptimo de forma, y a partir de ahí empezar a competir los partidos, siendo ambiciosos y queriendo estar lo más arriba posible este año”.

¿Volverá a ser Diego Jiménez un comodín o Monteagudo lo quiere para una posición específica? (risas) “Estaré en principio de central, pero siempre a disposición del técnico para lo que necesite. Hay que estar al servicio del equipo y del club. Tenemos todos los puestos de la defensa bien cubiertos; tenemos jugadores con experiencia como Óscar Ramírez, Borja García, Nano, Morcillo, conmigo… hay una defensa experimentada a la que va a ser difícil hacerle daño”.

El club está apostando esta campaña por mucha veteranía, sobre todo en la parcela defensiva. “Tenemos gente muy experimentada, que hemos jugado en categorías superiores y ahí hemos ganado mucho; tenemos una gran defensa, y de medio campo hacia delante también tenemos gente muy buena. Tanto el entrenador como la secretaría técnica están haciendo un gran trabajo y hay que darle la enhorabuena porque están haciendo un gran equipo, una muy buena plantilla”, destaca Diego Jiménez.

La plantilla se va perfilando poco a poco con la llegada de Borja García, de Óscar Ramírez, la confirmación de Gerard Vergé, y con el riotinteño José Carlos a prueba. “Quedan pocas fichas, hay que mirar el mercado sub 23. El equipo está prácticamente cerrado aunque quedan cositas por llegar que nos van a hacer mejorar. A José Carlos todos lo conocemos, es un jugador de primer nivel, que si está bien y en forma puede dar muchas alegrías, y vamos a ver cómo está estos días aquí con nosotros”.

Los jugadores que no son sub 23 tienen que dar el máximo porque sólo se puede tener 16 fichas sénior, el Recre ya las ha completado, y no se sabe cuál será la decisión final del técnico y la dirección deportiva, que probablemente buscarán una cesión para liberar una ficha. “Eso no nos tiene que preocupar; todos estamos trabajando muy bien, haciendo las cosas que nos está pidiendo el técnico y creo que está contento. Hay que estar tranquilos porque se está haciendo una buena plantilla, muy competitiva, que seguro que va a luchar por cosas muy bonitas este año”.

El año pasado éramos un equipo muy sólido a nivel defensivo; este año seremos más ofensivos

De cara al aficionado, ¿cuáles serán las principales diferencias que podrá ver entre el Recreativo del año pasado y el actual? “Van a ser diferentes. El año pasado éramos un equipo a nivel defensivo muy muy sólido, que vivía de estar muy organizado y aprovechar las pocas ocasiones que tuviéramos, y este año vamos a ser un equipo sólido igualmente, pero mucho más ofensivo, más atrevido, a llevar la iniciativa del juego, y será la diferencia y la tónica de este año, que vamos a ser protagonistas con el balón y tratar de hacer disfrutar a la gente”.

El miércoles toca nuevo amistoso, en este caso ante el Badajoz, otro de los equipos potentes de la categoría. ¿Qué importancia le da a ese amistoso? “En los partidos de pretemporada no te estás jugando puntos, no son como los de la liga; sirve como test, pero tampoco es demasiado fiable. Ahora estamos haciendo muchos entrenamientos, las piernas están cargadas, estamos en un proceso de trabajo y aprendizaje de lo que quiere el entrenador, y ese partido nos puede servir un poco como orientativo, pero no decisivo. El Badajoz es un gran rival que nos pondrá las cosas difíciles, igual que nosotros a ellos; trataremos de hacer un buen partido y sobre todo que nos sirva para ir mejorando. El resultado no va a ser significativo ni mucho menos”, asegura el defensa albiazul.