El Recreativo sigue quemando etapas de cara a su debut liguero. La última parada del combinado de Alberto Monteagudo llevó al cuadro albiazul a Jerez, donde el Decano se midió al Xerez CD, al que goleó para llevarse la cuarta edición del Trofeo Rafael Verdú.

El cuadro recreativista saltó al terreno de juego con una alineación que bien podría asimilarse a un once inicial liguero, con Nauzet en portería; Cera, Diego Jiménez, Morcillo y Nano en defensa; Sergio Jiménez y Quique Rivero en la sala de máquinas, Víctor Barroso y Carlos Martínez en los extremos, Quiles en el enganche y Carlos Fernández como referencia ofensiva. Eso sí, no hay que obviar que en el banquillo se quedaron hombres como Gustavo Quezada, Irizo, Alfonso o Rubén Cruz, a la postre decisivo.

El Recre fue de menos a más en el partido. Y eso que, desde el principio, el Decano se mostró muy superior físicamente. Los dos conjuntos trataron de hacerse con la posesión del cuero y generar peligro a través del dominio del esférico. La primera ocasión clara del encuentro fue para los locales, que en la primera parte fueron capaces de mantener el tipo y de marcharse al descanso con tablas.

En el minuto 9, Borja tuvo una buena oportunidad pero su disparo terminó en las manos de un seguro Nauzet. A los pupilos de Monteagudo también les costaba llegar al área y hasta el minuto 23 no acariciaron el gol. Un buen pase de Víctor Barroso para Carlos Martínez lo atajó bien Miguel.

Superada la media hora de juego, el choque se animó y el Recre dispuso de un par de buenas oportunidades para abrir la lata. Carlos Fernández remató de cabeza un servicio magistral de Víctor Barroso (42’) y Barroso no aprovechó una indecisión de la zaga azulina a la hora de sacar el balón. Con todo a favor, mandó la pelota fuera.

En el segundo tiempo la decoración varió por completo. El Xerez CD modificó el once casi por completo y ya no pudo con un Recre que también introdujo cambios que le dieron un plus. La calidad y la pegada de sus jugadores se impusieron. Nano abrió el marcador en un lanzamiento de falta directa (56’) en la que la barrera xerecista se abrió y le ayudó. Una vez abierto el marcador, todo le iba a resultar más fácil, con Nano, Alfonso y Quiles haciendo diabluras.

El Xerez CD intentó recuperarse del gol tras el error defensivo y Piñero tuvo el empate a la hora de juego pero se entretuvo en exceso y su lanzamiento se le marchó desviado. Al Deportivo cada vez le costaba más.Los recreativistas seguían comodos y tanto Alberto Quiles como Diego Domínguez pudieron aumentar la cuenta anotadora de su equipo. De hecho, Quiles estrelló en la cruceta un gran lanzamiento de falta. El rechace le llegó a Alfonso, anotó y el colegiado anuló el gol por fuera de juego (71’).

Con todo cuesta arriba, Rubén Cruz revolucionó el partido a los pocos minutos de saltar al campo. Hizo dos goles para cerrar el marcador. En el minuto 78 anotó a placer tras un jugadón de Alfonso y en el 88 repitió al aprovechar un fallo infantil de Israel en la entrega del balón al meta Juanma Camára.

No hubo tiempo para más. El Recreativo se hizo por primera vez en su historia con el Trofeo Rafael Verdú, al tiempo que sigue engrasando la maquinaria de cara al debut liguero. Es cierto que aún faltan algunas piezas por llegar y que el Recre solo se ha medido hasta el momento con equipos de inferior categoría, pero el Decano está teniendo una identidad cada vez más marcada y su trayectoria en la presente pretemporada es inmaculada, cuatro victorias en cuatro partidos, suficiente para volver a ilusionarse.

Ficha técnica:

Xerez CD: Miguel Guerrero, Ángel, Ezequiel, Dani Jurado, Juanma Aguilar, Israel, Quirós, Iván Romero, Edu Brenes, Fran Sabaté y Borja. Luego, Juanma Cámara, Ángel, Piñero, Revuelta, Yeray Jiménez, Isra, Gonzalo, Luis Castillo, Edu Brenes (Ricky, 62’), Fran Sabaté (Juanjo, 62’) y Borja (Corral, 62’).

Recreativo: Nauzet, Cera, Morcillo, Diego Jiménez, Nano, Sergio Jiménez, Quique Rivero, Carlos Martínez, Alberto Quiles, Víctor Barroso y Carlos Fernández. También jugaron Álex Lázaro, Jesús, Gustavo Quezada, Alfonso, Gerard, Pepe, Ponce, Diego Domínguez, David Alfonso, Nené y Rubén Cruz.

Goles: 0-1 (56’) Nano. 0-2 (78’) Rubén Cruz. 0-3 (88’) Rubén Cruz.

Árbitro: Francisco David Alonso Ramírez. Amonestó al recreativista Jesús.

Incidencias: Encuentro correspondiente al IV Trofeo Rafa Verdú disputado en el campo de La Juventud, que registró una aceptable entrada.