Diego Jiménez: "No valen los lamentos ni bajar los brazos"

Son tiempos difíciles en el recreativismo. El Decano se juega la vida deportiva el domingo contra el Tamaraceite. Tiempo para los futbolistas con personalidad. Le ha tocado al capitán albiazul, Diego Jiménez, comparecer ante los medios para reconocer que "vivimos una situación complicada para todos. Nadie esperaba que llegásemos a esta jornada así. Estamos en un momento en el que no valen los lamentos ni bajar los brazos. Hay que levantarse y sacar esto adelante. Hay que hacer nuestro trabajo, creer y sacar los tres puntos. A partir de ahí no depende de nosotros mismos".

La situación deportiva es límite. "Los números no engañan", sostiene el de Benavente. Los jugadores "entendemos a la afición, sabemos que los estamos defraudando y no vale de nada mirar atrás. Los partidos jugados no vuelven. Solo nos quedar luchar. Mientras haya vida hay esperanza. Hay que preparar muy bien el partido. Tenemos que ganar como sea a un muy bien rival y esperar para llegar vivos a la última jornada". No obstante, "no podemos lamentarnos esta semana. Hay que creer. La afición está dolida, defraudada y la mejor manera de reivindicarnos es ganar al domingo".

El Decano suma más de un año sin ganar lejos del Nuevo Colombino. "Es difícil de explicar por qué tanto sin ganar fuera. Hacemos cosas bien pero otras muy mal. Somos el más goleador pero el cuarto más goleado. Hay que cortar la hemorragía. Cometemos errores groseros. Vas a un campo como Las Palmas que lleva 11 partidos sin ganar, le hacemos tres goles y nos traemos un punto. No puede ser. Es uno de nuestros principales problemas". A los futbolistas, "lo que más nos duele a día es no estar cumpliendo las expectativas. Sabemos que la gente está dolida con nosotros. El 70% de la plantilla es gente de Huelva o lleva mucho tiempo aquí. Eso nos hace mucho daño porque vemos que defraudamos a gente que queremos. No es momento de lamentarnos. El partido del domingo debe salir adelante como sea".

La realidad es muy clara. "El equipo no ha sido capaz de sacar los resultados adelante ni de tener una regularidad. Los principales responsables somos los futbolistas. Calle y Claudio lo han dado todo, pero las cosas no salen. Lo tenemos que asumir. Estamos convencidos que podemos sacarlo adelante con el cuerpo técnico que tenemos en estos momentos" reconoce Diego Jiménez. El domingo en el Nuevo Colombino habrá 800 aficionados, una situación que debe ayudar porque "la afición es el principal activo de este club. Está enfada con nosotros con razón. Durante los 90 minutos van a estar con nosotros".

Como capitán, "me duele ver que no hemos cumplido. Tenemos que trabajar más, hacer más y ser contundentes. Cometemos errores muy graves a nivel defensivo. El mayor porcentaje de culpabilidad es de los jugadores que estamos en el césped". Ante esta situación, "solo pensamos en Tamaraceite. No es momento de pedir disculpas ni hacer balance. Cuando acabe la temporada reiremos o lloraremos y actuaremos en consecuencia. Dentro de dos meses me sentaré de nuevo ante los micrófonos. A día de hoy las matemáticas dicen que podemos ser sextos y hay que luchar".