El Decano se asienta sin bajar el ritmo

El Recreativo de Huelva se está asentando en competición. Mañana juega el que supone su cuarto partido de Liga y en el que tendrá que seguir confirmando las buenas sensaciones que ha dejado durante la pretemporada y el comienzo de la temporada y demostrar que el equipo ha sido conformado por y para el ascenso.

Es una realidad que el Decano es el rival a batir de la categoría, pero eso puede llevar a caer en la trampa para caer posteriormente en la relajación. Han sido muchas las veces que Alberto Gallego, preparador del Recreativo, ha dejado claro que no se va a bajar el ritmo, independientemente del rival al que se enfrente. Palabras que ha demostrado en todos los partidos disputados desde la pretemporada, en la que aún enfrentándose a conjuntos muy inferiores, el equipo no decayó, ni siquiera bajó el nivel, mostrándose, como era de esperar, un conjunto muy superior. Tras el empate en Lucena, el equipo considera que no han perdido dos puntos, sino que han ganado uno que tienen que hacer bueno mañana ante el combinado roteño.

Frente al Recreativo, estará un Rota que ha comenzado la temporada sin puntos, pero aún no está todo dicho y esto es solo el aperitivo de lo que será la Liga del Grupo X de la Tercera RFEF. El Decano ya va mostrando pinceladas de lo que conforma su identidad como equipo, algo que el míster les ha tatuado desde el minuto uno. Una identidad que mantiene al equipo unido dentro y fuera del césped y que, por supuesto, es la base para construir un equipo vencedor.

Desde la enfermería del Rereativo no llegan las mejores noticias, el atacante Marc Fraile tuvo que ser sustituido en Lucena por unas molestias en el bíceps femoral y sufre una elongación que le hará ser baja mañana. Después de que el diagnóstico de Rubén Serrano haya desvelado un esguince más grave de lo que se esperaba, el plantel albiazul también duda de Anaba, que presentó una lumbalgia en el encuentro ante el Ciudad de Lucena y de Peter, el máximo goleador del Recreativo hasta el momento. El nigeriano arrastra desde el partido en Riotinto molestias en el tobillo que le obligan a entrenar fuera del grupo durante la semana.

Es seguro que el Recreativo va a tener una revolución en su once inicial. En los dos últimos encuentros, el técnico ha repetido alineación, algo imposible en este choque por los que se encuentran lesionados. Esto obliga a Gallego a alternar a lo jugadores titulares, algo que avisó que haría ya que para él “no hay ni titulares ni suplentes” y durante todos los entrenamientos de la semana tiene a toda la plantilla “enchufada”.

El jugador número doce nunca falla, y esta vez no va a ser menos jugando en casa. Mañana se espera fiesta en el Colombino, que ya espera a los más de 9.000 aficionados que se han unido al sentimiento albiazul. Una cifra que posiciona al Decano como el club con más socios de la historia de la quinta categoría del fútbol español.