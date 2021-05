Sólo cuatro jugadores tienen contrato con el Recreativo para la próxima temporada

La debacle vivida por el Recreativo traerá muchas consecuencias, algunas a nivel institucional y otras a nivel deportivo, entre ellas una profunda renovación en la plantilla albiazul. Sólo cuatro jugadores tienen contrato en vigor para la próxima temporada: Víctor Barroso, Fran, Ponce y Diego Jiménez. El resto finaliza su vinculación el 30 de junio o regresan a sus clubes de origen tras su cesión.

No obstante, no está garantizada la continuidad de esos cuatro futbolistas, ya que sus contratos se firmaron pensando que el club no estaría en la quinta categoría nacional en la que militará en la próxima campaña (Tercera RFEF).

Así, serán el director deportivo y el entrenador que lleven las riendas del nuevo proyecto los que tendrán que tomar la decisión sobre la continuidad de Ponce, Diego Jiménez, Víctor Barroso y Fran, y si finalmente se quedan tendrán que adaptar sus salarios a la nueva realidad y renegociar sus fichas.

Del resto de integrantes de la actual plantilla prácticamente ninguno se quedará, tanto por el tema económico (los sueldos serán bastante inferiores la próxima temporada) como el deportivo (muy pocos se salvan tras un año nefasto).