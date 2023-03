Crónica El Ejido-Recre (0-0): Nuevo varapalo albiazul con el que Abel Gómez queda señalado

Duelo de todo o nada en el Municipal de Santo Domingo. El Recre tenía que dar un golpe encima de la mesa y demostrar que el equipo quiere y tiene que luchar por el objetivo. En juego una segunda plaza que tenía que defender en el feudo del Ejido en la tarde del domingo. Nada hizo el Decano que por lo civil o lo criminal tenía que conseguir la victoria en El Ejido y en un encuentro en el que Abel Gómez volvió a estar señalado.

Nada claro en el terreno de juego en los primeros compases del encuentro. El Ejido pudo hacer el primero a los diez minutos de partido tras un disparo de Juancho que impactó con la madera de la meta de Rubén Gálvez. El Recre se libró del primero en un comienzo en el Municipal de Santo Domingo sin nada claro para ninguno de los dos conjuntos.

El Recre que tenía todo por hacer en tierras almerienses no demostraba nada sobre el verce. El Decano no demostró solidez durante los primeros 20 minutos en El Ejido. Un partido equilibrado entre dos equipos que se jugaban mucho en la jornada 24, los albiazules tenían que sacar algo positivo de su viaje a la provincia almeriense para conseguir afianzar la segunda plaza, y El Ejido para alejarse de la zona baja. La primera media hora fue plana, sin ocasiones claras para ambos conjuntos en la que al colegiado del encuentro no le tembló la mano para sacar cuatro tarjetas amarillas antes del descanso.

Una primera mitad igualada en la que el conjunto de Abel Gómez no fue capaz de acercarse a la meta de Godino. Superada la media hora del partido, Nacho Heras cedió el balón a Pablo Caballero y acechó la portería del Ejido con un disparo con la izquierda que detuvo el guardameta de los locales sin ningún tipo de problema. Fue la jugada más destacable del Decano en los primeros 45 minutos en los que no demostró cuál era el fin del encuentro de la presente jornada. Un duelo a vida o muerte para los albiazules que no poco hicieron ante un rival que se sintió cómodo en su feudo y que se acercó a la portería de Rubén Gálvez en dos ocasiones.

Todo estaba por decicir en la segunda parte del encuentro. El Recre tenía que salir a por todas sino quería perder todo en El Ejido, tras dos jornadas consecutivas sin puntuar ante el Cádiz Mirandilla y el Antequera y sin encajar ningún gol desde hacía dos jornadas, y ahora ya son tres. El Recre tuvo una semana para limar todas las aperezas y corregir errores para demostrar que las cosas se estan empezando a hacer bien. Pero no fue así en la tarde del domingo. El viento no sopla a favor de los albiazules.

Como en la primera mitad, el Deportivo El Ejido se sentía cómodo sobre el céspd e incluso tentó en varias ocasiones a Gálvez. La más clara en el minuto 55 cuando Álex Escardó desde la frontal del área, golpeó con la pierna zurda e impactó sobre la escuadra de la portería del portero de Aracena. Todo esto ante un Recreativo de Huelva que no era capaz de terminar de arrancar. Con el tiempo en contra, el Decano tenía que cambiar la dinámica de juego para ser el protagonista del partido.

A falta de menos de media hora para finalizar el encuentro, Mbaye recibió la segunda amarilla y tuvo que abandonar el terreno de juego. Un Decano con un jugador menos tenía que afrontar los últimos minutos del partido en el que seguía con todo en juego y con mucho por hacer. Abel Gómez tenía que recomponer el dibujo. En ese momento entró Peter, que volvió a la convocatoria tras recuperarse de su lesión, por Pablo Caballero. Con uno menos se medía al Ejido que no le faltaba chispa para arriesgar y apretar al Recre que hasta cerca del minuto 70 no reaccionó con dos ocasiones; la primera de ellas de Nacho Heras para que después Javi Ajenjo rematara pero detuvo Godino con una mano que salvó al Ejido de que el Recre se adelantara en el luminoso.

Tardó el Recre en ponerse las pilas. Los albiazules comenzaron a plantar cara ante un equipo celeste que no tiraba la toalla ante el segundo clasificado del grupo IV de Segunda Federación. El Ejido no acababa de sentirse cómodo ante un Decano con un jugador menos desde el minuto 64. Los recreativistas pese a los cuatro cambios que realizó el técnico no fue capaz de plantar cara.

El encuentro terminó de la peor manera. El Recre que disputó la última media hora del encuentro con un jugador menos en el terreno de juego, tras la expulsión de Embayé. En el tiempo de descuento, el árbitro se dirigió al banquillo albiazul y mostró tarjeta roja a Abel Gómez. Mientras tanto, el Recre vio peligrar el partido en los últimos momentos. Mario Mendes pudo dejar KO al Decano tras una ocasión muy clara con la que el Decano pudo perder los tres puntos.

Una semana más sin conseguir la diana. El Recre solo consiguió un punto en tierras almerienses. Un punto que a poco sabe para los albiazules. Solo vale ganar para seguir en la pelea por el objetivo. Un baño de realidad que recibió la jornada pasada ante el Antequera y del que todavía no ha sabido recomponerse. Confianza y solidez le falta a un equipo que cada vez el resto de rivales lo miran desde más cerca. La segunda plaza peligra para el Decano que en la segunda vuelta solo ha conseguido nueve puntos de los 21 que se han puesto en juego. Abel Gómez, una jornada más, vuelve a estar en el punto de mira de todo el recreativismo.

Ficha técnica

El Ejido: Godino, Migue Marín, Dos Santos, Cristian Moreno, Neto (Robles 73'), Juancho, Escardó (Caio, 77'), Cristobal (José Carlos 73'), Juanje, Alberto Fuentes, Sato

Recreativo: Rubén Gálvez; Manu Galán, Manu Trapero; Mbaye, Javi Ajenjo; Iago Díaz (Adrià Arjona, 77'), Sergio Chinchilla, Josema Gallego, Mario Robles (Rubén Serrano 84'); Nacho Heras (Dopi, 77') y Pablo Caballero (Peter, 65)

Goles:

Árbitro: Rodríguez Carpallo. Amonestó a Neto (5'), Mbaye (19' y 64'), Sergio Chinchilla (25'), Juancho (26'), Cristinan Moreno (83')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 del grupo IV de Segunda Federación en el Estadio Municipal de Santo Domingo.