Crónica Castellón-Recre: Pena máxima en Castalia (3-2)

La pelea en la segunda mitad no fue suficiente. El Recreativo nadó y murió en la orilla tras una gran segunda parte en la que consiguió igualar el marcador después de irse con 2-0 al descanso. Primero, Luis Alcalde, de penalti, y solo dos minutos más tarde, David del Pozo para dar vida a un Decano que tiró de corazón para hacer algo más en Castalia. No pudo ser.

Ante la baja de Caye Quintana, por sanción, Abel Gómez apostó por Álvaro Bustos que entró por Iago Díaz y Luis Alcalde, que regresó al once tras recuperarse de su lesión. Quien también estuvo disponible este sábado fue Rahim. El de Níger volvió de su doble cita con la selección de su país.

Cita de altura entre dos históricos. El Recre visitó Castalia con la necesidad de conseguir los tres puntos, sobre todo, después de conocer el resultado entre la AD Ceuta y el Algeciras. Los caballas, en la quinta plaza, tras ganar al conjunto de Lolo Escobar, por lo que ganar era una obligación para el conjunto albiazul. Así quedó la cosa tras la derrota del Decano, sexto a un punto de los de José Juan Romero.

No quedaba otra. El Recre tenía que pelear. Sacar las uñas para hacer daño a un Castellón, que no venía de atravesar su mejor tramo en esta recta final del campeonato. Fue el Recre quien realizó el primer acercamiento. Carrera de Rahim por la banda, que centró para que David del Pozo lo intentara con un disparo lejano que se marchó desviado. Se quedó en nada la jugada albiazul, que volvió a tenerla poco más tarde. Luis Alcalde puso un córner al primer palo y Antonio Domínguez apareció, no la colocó bien el de Punta Umbría, y el esférico se marchó por la línea de fondo.

Los orelluts llevaron el peso del partido en los primeros minutos. El encuentro, controlado por el equipo de Dick Schreuder que tuvieron el primero en botas de Chirino y que despejó Rubén Gálvez con el puño. El Castellón era dueño sobre el terreno de juego, el Recre aguantó y no hacía otra que salir a la contra.

El Decano lo intentó. Ese era el camino. Luis Alcalde peleó un balón que puso a David del Pozo, que apuntito estuvo de abrir la lata desde fuera del área. No tuvo fortuna el de Getafe, el esférico se marchó fuera por muy poco. El dominio era del Castellón, pero el Recre aprovechaba la más mínima para salir a la contra.

La siguiente fue para Luis Alcalde, quien también lo intentó desde fuera del área. El guardameta del Castellón la detuvo en dos tiempos. Pero los locales no daban margen, el Recre tuvo que achicar agua durante varios minutos a la media hora de partido. Chirino, de cabeza, y de nuevo apareció Rubén Gálvez para salvar al Decano.

Sufría el Recreativo en los últimos minutos de la primera parte en Castalia. Un centro al área que aprovechó Chirino para ponerla de cabeza. Apareció de nuevo el de Aracena. Estaba al caer y no tardó. Los orelluts se llevaban la palma al descanso. Impecable un Castellón que estaba haciendo méritos para hacer el primero de la noche.

Solo faltaban cuatro minutos para el descanso cuando Douglas anotó el primero. Un centro de Israel Suero que aprovechó el brasileño para mandarla al fondo de las mallas de la meta de Rubén Gálvez. El primero del Castellón ante un Recre que tenía aún 45 minutos para dar la vuelta al marcador.

Mazazo. A falta de un minuto, Antonio Domínguez, cuando intentó despejar un balón en el área albiazul, tras un pase de Douglas, la empujó y el balón se marchó al fondo de las mallas de la portería de Rubén Gálvez. El de Punta Umbría se lamentó después de que el segundo subiera al marcador.

Cuesta arriba. Muy feo pintaba el panorama en Castalia para el Recreativo de Huelva. Muchos méritos tenía que hacer para revertir una situación mucho más que complicada para el cuadro de Abel Gómez. Y los hizo. Un penalti, más de 365 días después al Decano, de Gonzalo sobre De la Rosa, que transformó Luis Alcalde en el primero del Decano. Recortó distancias en el minuto 59. Solo dos minutos después, David del Pozo se quedó solo ante el portero, regateó y marcó el segundo. Empate en Castalia.

Poco duró la alegría a los de Abel Gómez. De nuevo, una pena máxima, Alberto Trapero derribó a Israel Suero, que fue el mismo quien dio el tercero al Castellón. Se adelantaron de nuevo los de Dick Schreuder. Había que remar para rascar un punto de Castalia. El Recre había hecho lo más complicado. No podía desfallecer.