Coge fuerza la opción de una división Este-Oeste para el Recre en Primera Federación

¿Norte-Sur o Este-Oeste?. Es la pregunta que se hace el Recreativo de Huelva para conocer los rivales que le esperan en la Primera Federación, que consta de dos grupos con 20 equipos cada uno. La misma podría tener respuesta en menos de una semana, pues el próximo 27 de junio se celebra la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, el órgano que tendrá la potestad de decidir la configuración final que adquiere la categoría. Lo que sí es incuestionable es el que, sea una combinación u otra, el Recre tendrá un grupo muy difícil, tal y como ya aventuró este martes el nuevo presidente, Jesús Vázquez, quien apuntaba que el objetivo era la permanencia en la categoría, "sin renunciar a nada".

Pese a que este órgano es el encargado de la decisión, la opinión del presidente Luis Rubiales es para tomarla en consideración. Y en una entrevista concedida esta semana a Canal Sur ya ha mostrado su preferencia. "En nuestro país la configuración de trenes y demás está más enfocada de Norte a Sur, lo cual impide que esta sea la configuración, por el tema de los viajes. La distribución Norte-Sur es peor configuración para viajar", subrayaba Rubiales.

Las palabras del presidente hacen pensar que la división Este-Oeste coge fuerza para ser la que se asiente. De hecho, cabe destacar que esta configuración es con la que se ha consolidado la Primera Federación en sus dos años de vida. Pero, ¿qué es lo idóneo para el Recre?.

La dificultad no tiene cabida en esta fórmula, porque no habrá un grupo más fácil que otro. Son varios los equipos que parten con grandes presupuestos y, por ende, candidatos a ocupar las plazas de arriba al final de temporada. Estar en un grupo o en otro no da más posibilidades. No obstante, sí que es importante el viaje y el ahorro de kilómetros y, por consiguiente, de presupuesto en los desplazamientos, de ahí que, al haber nueve equipos andaluces en la categoría este año, la Real Federación Andaluza de Fútbol ya ha expresado internamente su deseo de competir en el mismo grupo. Una división Norte-Sur es más apropiada para ello.

Ante ello, hay una opción factible que contempla, por un lado los deseos de los equipos andaluces de coincidir en un mismo grupo y, por otro, la opción preferida de Rubiales, Este-Oeste. De este modo, si se suman los nueve equipos andaluces (Recreativo, Málaga, Córdoba, Antequera, Sanluqueño, San Fernando, Linares, Algeciras y Recreativo Granada) a los dos de las ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), el único extremeño (Mérida), los castellano-leoneses (Unionistas, Cultural Leonesa y Ponferradina) y los cuatro gallegos (Lugo, Arenteiro, Celta de Vigo B y Deportivo de La Coruña), el resultado es de 19. El restante podría salir de la Comunidad de Madrid o de la Región de Murcia.

Esta configuración no evitaría desplazamientos largos, véase a las tierras gallegas, pero permitiría que la mitad de los partidos a domicilio del Decano se celebrasen en Andalucía. Un factor que, además de ser más económico, dota de un mayor atractivo a la competición por los duelos regionales que podrían quedar. En menos de una semana se conocerá la decisión, pero la opinión de los equipos andaluces (son un cuarto del total) debería tener también su peso.