Claudio Barragán: "Jugar a puerta cerrada es algo que no veo, sería un fútbol descafeinado"

Claudio Barragán, entrenador del Recreativo de Huelva, afronta con paciencia el confinamiento, ve complicado jugar más allá del 30 de junio y reclama seguridad y garantías en el tema de la salud en el momento que se decida volver a jugar al fútbol.

“Soy inquieto, pero también hogareño y llevo esta situación con la misma desesperación que el resto. Estoy viendo mucho fútbol, jugadores, entrenamientos… y por lo menos estoy ocupado en lo que más me gusta. También estoy conectado con el grupo del Recreativo a diario, porque aunque no estemos juntos, es importante mantener el contacto”, asevera el preparador albiazul.

¿Está a favor de acabar la temporada como sea, incluso 'invadiendo' la próxima, o sería mejor darla por finalizada? “No soy quien para pronunciarme; hay muchos clubes afectados, unos en situación privilegiada y otros no y es lógico que haya discrepancias, pero por encima de todo tiene que estar la seguridad. Ahora mismo la prioridad es salvar vidas, que esto pase lo más rápido posible y se tome una decisión cuanto antes” sobre qué va a pasar con el fútbol.

El técnico del Decano tampoco se 'moja' cuando se le pregunta si, en caso de no volver a jugar más, se deberían mantener los resultados (ascensos y descensos) o anular la temporada: “Es algo que no depende de mi. La gran preocupación es que cuando se empiece a jugar haya seguridad y garantías para todos”.

Veo complicado jugar más allá del 30 de junio, pero si nos obligan lo haríamos", comenta el valenciano

No ve muy factible jugar más allá del 30 de junio: “Lo veo complicado teniendo en cuenta que hay contratos de por medio, unos acaban y otros seguirán en vigor; es una situación complicada de manejar. Afortunadamente, tengo que decir que la mayor preocupación que tiene todo el grupo (jugadores, cuerpo técnico, psicólogo…) es la situación actual por encima de intereses particulares; hace unos meses era impensable que estuviésemos así y también influye la mentalidad de cada jugador, porque somos personas. Si nos obligan a jugar más allá del 30 de junio lo haríamos, pero en Segunda B es muy difícil llevar a cabo los protocolos que quieren en Primera y Segunda División, realizando tests y demás. Además, hay gente más necesitada que nosotros y hay que pensar en la sociedad”, destaca.

Claudio no es nada partidario de jugar a puerta cerrada: “Jugar sin aficionados es algo que no veo, aunque quizás sea lo menos malo. Llevamos casi dos meses sin fútbol y la afición estará loca por ver a su equipo, pero seguramente habrá que tomar medidas hasta que se levante la alarma y se normalice la situación. Jugar a puerta cerrada sería un fútbol muy descafeinado; como dijo el otro día Paco Jémez, sería como partidos de solteros contra casados”.

“Hay que tener en cuenta también que los futbolistas llevan mucho tiempo sin pisar el césped, se entrenan en su casa en espacios reducidos y lo que quieren es el contacto con el césped, con el balón. Si se reinicia la liga se necesitará un tiempo de readaptación, con el riesgo de que si hubiera algún contagio debería pararse la competición y sería una vuelta atrás. Para retomar el campeonato hay que estar muy seguros en el tema de la salud”, añade el valenciano.

Esta situación provocará que el fútbol retroceda muchos años: “Traerá un cambio radical en muchos sentidos, quedarán muchos frentes abiertos, no se desembolsarán las cantidades tan elevadas de hoy en día y será como empezar de cero”.

Claudio Barragán mantiene contacto con jugadores (no sólo del Recreativo), entrenadores, directivos… y destaca que no hay una postura mayoritaria. “Hay de todo, a algunos les gustaría dar por finalizada la Liga, otros reiniciarla… cada uno tiene sus intereses; pero al final lo más importante es la salud, por encima de lo económico, y recuperarse de esta pandemia lo antes posible. ¡Claro que me gustaría volver a entrenar, es mi trabajo! Pero no pienso en una fecha, porque hay algo mucho más importante como es la vida”.

Si el club ha creído que el ERTE es lo más conveniente debemos acatarlo; muchos han adoptado esa medida"

El fútbol es un deporte de contacto, y jugadores y técnicos están juntos en los entrenamientos, en los vestuarios, en los viajes… “Es una situación que preocupa, pero ahora lo veo lejos. Hasta que no se encuentre un antídoto habrá inseguridad en la ciudadanía, y será uno de los principales hándicap de cara al futuro”.

Respecto al ERTE llevado a cabo por el club, asegura que “es una medida que muchos equipos han adoptado; son circunstancias y hay que aceptarlas y si el club ha creído que es lo más conveniente debemos acatarlo. Nosotros nos debemos al Recreativo y tenemos que seguir trabajando con la mayor normalidad posible, independientemente de que se vuelva a jugar o no”.

No volver a jugar le vendría bien al Recreativo, que acabó la jornada 28 en tierra de nadie, pero a Claudio Barragán le dejaría un sabor amargo, porque el equipo se estaba mostrando cada vez más compacto y apuntaba a una línea ascendente. “Sí es una pena, porque estábamos adquiriendo esa solidez defensiva que todo equipo necesita para luego ser mejor en ataque. Este tiempo también lo estoy aprovechando para ver a los jugadores (en video) más detenidamente, porque sólo he estado cuatro partidos”.

En el Recre me he encontrado un grupo excepcional, con el club la sintonía ha sido tremenda",destaca

Claudio se ha sentido “muy a gusto” en el mes que ha estado en Huelva. “Me he encontrado un grupo excepcional, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico, como si nos conociéramos de siempre. Con el club la sintonía ha sido tremenda desde el principio, todo han sido facilidades. He estado muy cómodo tanto con el club como con todo lo que le rodea, con unas instalaciones y una afición que son de superior categoría, con facilidades para entrenar que muchos equipos no se pueden permitir. Cuando he necesitado algo ahí ha estado el club para facilitarme la labor, me gusta el organigrama que tiene. Estoy muy agradecido y a ver qué pasa”.

Evidentemente, le gustaría continuar como entrenador del Recre. “Cuando firmé no puse 'peros' y acepté lo que me ofrecieron. Si verdaderamente hay interés, que hasta el momento no lo sé, por qué no (seguir), pero es algo que no depende de mi”.

El entrenador albiazul le manda un mensaje a la afición: “A todos nos apasiona el fútbol, y más a la afición del Recre, que venía de pasar unos años complicados aunque el año pasado tuvo alegrías sin el premio del ascenso; en estos cuatro partidos los aficionados me han demostrado que están a muerte con el equipo y ojalá esto acabe pronto y vuelvan a vibrar con el Decano”.

Por último, Claudio Barragán destaca que “ahora no estamos pensando en la competición cuando hay gente que se juega la vida por nosotros. Mi agradecimiento y mi apoyo incondicional para los sanitarios, los policías y todos aquellos que trabajan para ayudarnos en el día a día”.