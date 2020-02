"En mi diccionario no existe la relajación. La euforia es mala compañera de viaje"

Claudio Barragán espera que el Recreativo de Huelva siga siendo un equipo competitivo y regrese de La Línea de la Concepción con un triunfo ante la Balona (domingo 12:00, Municipal).

El técnico recupera para este encuentro a Kleandro, aunque está falto de ritmo aún y podría no entrar en la convocatoria. La única baja segura es la de Alberto Martín. “Es bueno que la gente se vaya recuperando y haya competencia, que es lo que permitirá al equipo estar a buen nivel”, asegura.

El partido es importante para alejarse de la zona de descenso y también de cara a ocupar un puesto en la Copa del Rey (la juegan los siete primeros, y ahora la Balona es 7ª con cinco puntos más que el Recre). “Al partido le damos la importancia que tiene, que es mucha, pero no miramos la clasificación, vamos partido a partido”.

La Balona ha cambiado de entrenador y es un equipo diferente al de la primera vuelta; sobre el rival comentó que “es un buen equipo, compacto, con las ideas claras y con buenos jugadores; en su campo concede poco; en un principio estaba Jordi y sus equipos te obligan a hacer los partidos de ida y vuelta; con Antonio Calderón esos partidos de ida y vuelta no existen, puede atacar con 4 ó 5 y en líneas generales es un equipo muy ordenado; a balón parado es muy fuerte, con dos muy buenos lanzadores, y hay que tenerlo en cuenta la hora de hacer faltas. Por momentos tendremos que sufrir por el juego que desarrollan. Estamos avistados e intentaremos que no nos sorprenda. No solo defiende, si tiene el balón te puede hacer daño; es importante que seamos compactos y aprovechemos los espacios que puedan dejar. Serán muchos partidos en uno, y ahí es donde los equipos se hacen grandes, sabiendo cuándo llevar la iniciativa, y cuándo es al revés. La clave es vivirlo con la máxima concentración y llevar a cabo lo que hemos hecho durante la semana, que tengamos las cosas claras”.

El Decano debe confirmar la evolución y las buenas sensaciones dadas ante el Sanluqueño, y además no relajarse. “En mi diccionario no existe la relajación, ni en los días de descanso. La euforia es mala compañera de viaje. Tenemos que lograr una victoria para mirar hacia delante y seguir mejorando, porque fuera tenemos que mejorar mucho si queremos sacar los partidos adelante”.

La pasada jornada la intensidad del equipo, el repliegue y la presión tras pérdida de balón fueron tres armas destacadas del equipo: “Debemos seguir fortaleciendo conceptos a nivel defensivo, saber jugar con y sin balón y acertar más en el pase en los últimos metros”, destaca el técnico valenciano. “Habrá partidos en los que tendremos acierto en las ocasiones y otros en los que se generarán oportunidades pero no las materializaremos, pero lo más importante son las sensaciones que genera el equipo”.

Un triunfo permitiría 'reactivar' a la afición albiazul. “Por supuesto, queremos que la gente se identifique con el equipo y sea feliz. Todo dependerá de nuestro trabajo; si somos capaces de competir tenemos muchas opciones de ganar. En los momentos malos es donde hay que sacar fuerzas de flaqueza”.

Claudio Barragán podría introducir cambios en el equipo, ya que cuando se le comenta que 'lo que funciona no se toca', responde que “no soy de esa opinión; es cierto que hay que darle continuidad a las cosas positivas, pero a la hora de elegir el once inicial me gusta tener dudas, es buena señal. Algunos de los que se quedaron fuera la pasada jornada podrían participar (ante la Balona); ellos (los teóricos suplentes) tienen que hacer mejores a los que juegan apretándoles en el día a día. Cada uno debe asumir su rol en cada momento. Podría haber cambios, porque si no te puedes hacer previsible. El pasado domingo hubo alternativas buenas, asociación en ataque… y eso no lo vamos a cambiar”.

El penalti debe tirarlo el jugador que más confianza tenga en ese momento", asegura el técnico

“La plantilla está elaborada para jugar de una determinada manera; en la elaboración el equipo se desenvuelve bien por las características de los futbolistas; a eso no vamos a renunciar,pero tenemos que mejorar en los desmarques de ruptura. Otro apartado es cuando no tenemos el balón, debemos sentirnos cómodos cuando no tengamos la pelota”,añade Claudio Barragán.

El entrenador albiazul dio por cerrada la polémica del penalti pero desveló quién lanzará la próxima pena máxima que le piten a favor. “En todos los equipos hay especialistas, aquí están Quique Rivero y Morcillo. El tema está zanjado, y además ellos se llevan de maravilla. Debe tirarlo (el penalti) el que más confianza tenga en ese momento, que se pongan de acuerdo”.

Por último, el Recreativo todavía no ha ganado a ninguno de los siete primeros clasificados, pero el entrenador espera romper esa estadística el domingo: “Estoy convencido de que vamos a ganar, a competir bien y a dar la cara, no tengo ninguna duda”.