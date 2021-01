Claudio Barragán: "El Recreativo de Huelva siempre quiere llevar la iniciativa en el juego"

Claudio Barragán, en la previa del encuentro ante el Algeciras (domingo, 12:00), aseguró que “la semana ha trascurrido como siempre, preparando a conciencia el partido, con gente que está un poco más cargada que otra, pero ha sido francamente buena en cuanto al trabajo”.

El club albiazul confirmó por la mañana que había un positivo en la plantilla, pero no peligra el encuentro. “Está aislado, confinado en casa y está bien. Hemos dado negativo en las pruebas y a jugar”.

“El equipo llega bien, motivado, sabedor que enfrente va a estar un rival que es líder por méritos propios, nadie le ha regalado nada, hace las cosas muy bien, es difícil de contrarrestar porque es muy vertical, pero tenemos que confiar en nuestras posibilidades”, añade el técnico del Decano.

En el capítulo de bajas continúan Moha Traoré y también Alberto Martín, que “aunque ha entrenado ya con el grupo todavía le queda, no vamos a tener prisa con él; las sensaciones han sido buenas y espero que la semana que viene sea más de lo mismo; sería una incorporación muy buena por lo que transmite y por su forma de entender el juego”.

Los partidos fuera de casa son la asignatura pendiente del equipo, que necesita ganar a domicilio para llegar a la zona alta de la tabla. “Fuera no hemos sumado los puntos que nos gustaría pero hay que seguir insistiendo y ahora tenemos otra oportunidad para mejorar esos números, independientemente del rival”.

“No creo que hayamos sido un equipo conservador fuera de casa, creo que nos ha faltado eso. Nuestra idea nunca ha sido esperar para aprovechar transiciones, salvo en un momento puntual. En todo momento hemos querido llevar la iniciativa del juego tanto fuera como en casa, pero en momentos determinados porque te somete el rival o bien porque creemos que es lo más idóneo para hacerles daño, defendemos para tener más espacios a sus espaldas. En función de lo que concedas en el terreno de juego te vas a encontrar más o menos espacio. No siempre vas a llevar la iniciativa y no siempre te va a someter el rival. Son situaciones que tenemos que controlar".

Una victoria reforzaría el sentir del equipo, sobre todo a nivel emocional", destaca el técnico

Claudio Barragán le da una gran trascendencia al encuentro, sobre todo tras la victoria de la pasada jornada ante el Sanluqueño. “Para nosotros el partido es importantísimo, porque por encima de todo es el más inmediato y si somos capaces de ganar estaremos en una muy buena zona y reforzaría todavía más el sentir del equipo, sobre todo a nivel emocional. Nos reforzaría en cuanto confianza y seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Las victorias te dan ese plus. Son tres puntos que nos vendrían francamente bien para seguir enganchados a la parte alta de la clasificación”.

Durante la semana ha habido rumores sobre una posible salida de Quiles, que esta temporada no está teniendo mucho protagonismo; Barragán comentó que "él tiene que entender que somos un equipo, que él ha tenido también sus minutos y partidos. Todos quieren jugar y todos lo merecen pero las decisiones las tomo yo. En compañía del cuerpo técnico buscamos lo mejor para cada partido y buscamos al futbolista que creemos que está mejor en el se momento o nos puede aportar más por sus características".

“Quiles tiene que seguir trabajando y aportar de inicio o sustituyendo a un compañero. Se deben al Recre y tienen que darlo todo, jueguen más o menos, en el día a día. No estoy al tanto (de los rumores). Tiene que seguir trabajando y esperar el momento, que lo tendrá", manifiesta el preparador albiazul.

El técnico valenciano reconoce que esta semana tiene más dudas sobre el posible once, ya que los jugadores que salieron desde el banquillo ante el Sanluqueño lo hicieron bastante bien. “Los veo entrenar todos los días y es difícil hacer un once, sabiendo que te vas a dejar gente que puede jugar desde el principio. Bendito problema. Cuanto más elementos tengamos, muchísimo mejor, siempre tendremos más donde elegir. Por eso es importante, y se lo digo a diario, que no pueden desistir, tenemos que ser un equipo; seguramente yo voy a ser el que más se va a equivocar pero ellos lo tienen que entender".

Respecto a si es el mejor momento para enfrentarse al Algeciras, con bajas, Claudio destaca que "todos los momentos son buenos y no sé las bajas que tiene. Luego está que sepamos interpretar el partido como es debido. Si los dejas correr te van a hacer daño. Llegan con mucha gente al área rival. Es un equipo descarado y le han acompañado los resultados y tiene las confianza por las nubes. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y es importante conceder lo menos posible".

El rival cuenta con tres bajas y el Decano lleva prácticamente un año sin ganar fuera; es el momento de romper la dinámica. “Las estadísticas están para romperlas, con esa idea vamos”. "Por sus características van a hacer un partido de ida y vuelta y esas cosas las tenemos que intentar controlar de la mejor forma posible, también teniendo el balón y yendo arriba y atacando para que no te ataque", reflejó.