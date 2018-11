Caye Quintana reconoce que "la situación es difícil" pero "no me planteo irme"

Es inevitable. La agenda del día a día en el Recre está marca por la situación económica que vive la entidad albiazul y los impagos que acumulan los jugadores y empleados. Tras la rueda de prensa de la plantilla del domingo y la respuesta el lunes a cargo del consejo de administración, hoy ha tomado la palabra Caye Quintana al término del entrenamiento para insistir en que "nos tenemos que dedicar a hacer nuestro trabajo y a reclamar lo que es nuestro, intentando entrenar en las mejores condiciones posibles pese al mal estado del campo donde trabajamos, el estadio... Sólo queremos que se busque una solución lo antes posible".

En el vestuario hay jugadores "a los que deben tres y a todos los demás además de los empleados. Nos ayudamos entre todos porque todos tenemos cosas que pagar, hay necesidades en nuestras familias. Se hace difícil la situación. Esperemos que se solvente lo antes posible". En este sentido, ha reconocido que "se empieza a ver la necesidad de que entre dinero porque hay alquileres, gasolina, familia que mantener... Se necesita ese dinero".

Sobre el comunicado del consejo de administración ha dicho que "estamos a la espera de noticias. Tenemos la mente en Marbella para mantener la línea que tenemos". No obstante, sobre el sobrecoste de la plantilla ha respondido que "si fuésemos una plantilla cara los impagos habrían llegado a falta de dos meses. Nos han pagado un mes solo y no creo que ese sea el motivo".

Caye Quintana está "sorprendido" porque "cuando llegué me dijeron que esto no volvería a suceder. Confío en que saldremos adelante. Se va a buscar una solución. El Decano no va a morir. Entre todos los vamos a sacar adelante". En este sentido ha reforzado su convencimiento de que "confío en que esas mensualidades vayan a resolverse lo antes posible. No sé la situación de cada compañero porque es normal que estando arriba lleguen ofertes y ahora mismo no me planteo salir porque sólo pienso en estar arriba con el Recreativo para luchar por ascender, que es un poco el objetivo del equipo".