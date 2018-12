Caye Quintana, entre la incertidumbre y la ilusión

Uno de los principales protagonistas de la temporada deportiva del Recre es de Huelva, canterano y representante de esa identidad que quiere recuperar el club en su proyecto de futuro. Caye Quintana fue el invitado en La Tertulia Deportiva de Huelva Información junto al delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Luis Pena. Los dos compartieron debate y buena mesa en el restaurante Ciquitrake de la capital onubense. Compartieron sus inquietudes sobre el futuro del Decano, los proyectos para el baloncesto provincial y la situación del deporte onubense en una amena charla con la redacción de Deportes de este diario.

Tanto Caye Quintana como José Luis Pena coinciden en augurar una solución próxima del Recre. El delantero albiazul defiende que “no tendría sentido que el Ayuntamiento pusiera casi 10 millones de euros para luego dejar caer al club. Estoy convencido que se tendrá que arreglar”. En su experiencia como antiguo gestor, Pena comparte la opinión del albiazul para añadir que “en año electoral todo es más sencillo, así que esta temporada no tendría preocupación en que se cubrirá”. No obstante, entiende que “la situación es muy complicada”.

El delantero albiazul defiende que “no tendría sentido que el Ayuntamiento pusiera casi 10 millones de euros para luego dejar caer al club"

Desde fuera tiene claro que “ahora mismo el Recre vive en una situación en la que arregla un problema y salen otros. No me cambio por los gestores actuales del Recre, que lo deben estar pasando muy mal. No recuerdo un día tranquilo en los últimos años”. “La verdad es que llevamos años en los que se habla más de todo lo extradeportivo que de fútbol”, lamenta Caye. Pena insiste en que “si hiciésemos un estudio en la hemeroteca seguro que en los últimos cuatro años por lo menos el 80% de las informaciones del Recre fuera extradeportivas y eso al final genera un estrés en todos”. Además, añade: “Habría que plantearse incluso en qué medida eso resulta perjudicial para la imagen del club y el interés que pueda despertar fuera o por los propios jugadores a la hora de venir”.

José Luis Pena "Si hiciésemos un estudio en la hemeroteca seguro que en los últimos cuatro años por lo menos el 80% de las informaciones del Recre fuera extradeportivas"

Pero la solución futura no alivia los problemas del día a día. Quintana insiste en que “estamos jodidos en el vestuario porque hay compañeros que lo necesitan, que lo están pasando mal”. Por ello comprendería que “si llega enero sin una solución y aparece otro club entendería que alguno decidiera marcharse”. No obstante, en su caso “ya he dicho varias veces que quiero terminar la temporada aquí, no me muevo de Huelva, pero las cosas tienen que cambiar”. Sobre las posibles movilizaciones de la plantilla entiende que “hasta que no se arreglen los problemas seguiremos reclamando lo que es nuestro aunque todavía no lo hemos hablado. Preferimos centrarnos en ganar el partido”. Considera que por plantilla y potencial “tenemos la oportunidad de hacer algo grande esta temporada si todo se arregla”. El isleño sueña con “jugar un play-off con el Recre porque puede ser una locura el Nuevo Colombino con nuestra afición detrás. Si con los problemas que hay y tenemos 8.000 incondicionales con nosotros, no puedo imaginarme lo que podría ser el estadio en un partido así”.

Caye Quintana “Estamos jodidos en el vestuario porque hay compañeros que lo necesitan, que lo están pasando mal”

El Decano está a las puertas de un doble duelo como local ante el Sanluqueño y el Recreativo de Granada que “nos va a permitir saber por qué pelear y si somos capaces de sacar los seis puntos nos podemos ir de vacaciones en una posición muy bonita”, señala Caye. El primero de los duelos le medirá con un mítico delantero como Güiza, quien “pese a los años es un grandísimo jugador, con una enorme calidad”. El Sanluqueño será “un rival muy duro, porque es un recién ascendido con el que ya nos enfrentamos en pretemporada y sabemos lo que puede hacernos”.

La temporada a nivel particular está siendo “muy positiva” para el de Isla Cristina, quien defiende que la clave es “trabajar duro y creer en tus posibilidades. Este año me están saliendo las cosas, pero si no soy yo quien haga los goles que los haga otro compañero, pero que los haga”.