Castellón-Recre: El Decano quiere su Sábado de Gloria en Castalia

"Todo el mundo nos da porque vamos a salir de ahí después de esta jornada pero ya veremos cuando acabe dónde estamos" y primero hay que esperar a lo que suceda este sábado (20:00) en Castalia entre el Castellón y el Recreativo de Huelva.

Prueba de fuego entre dos históricos que necesitan los tres puntos. El Decano tiene la plena necesidad de conseguir la victoria para continuar, una jornada más, en la quinta plaza del grupo II de Primera Federación; el Castellón, por su parte, no puede dejarse nada porque a tan solo tres puntos tiene al Córdoba que va con el piloto automático en esta recta final del campeonato liguero.

Para afrontar la cita de este sábado con el líder del grupo, Abel Gómez recupera a Luis Alcalde y a Rahim. El de Roquetas de Mar, que se lesionó en el calentamiento en Antequera, "ha entrenado bien durante toda la semana y debería estar al cien por cien" para la presente jornada, adelantó el técnico albiazul en rueda de prensa el pasado miércoles.

También regresa a la convocatoria del Recreativo, Rahim, quien ya ha regresado de estar con Níger tras la doble cita de su selección. "Jugó 90 minutos, hay que ver el viaje como llega y a partir de ahí valorar. Está claro que hasta que no sepamos cómo viene si tiene alguna molestia o no", comentó el entrenador sevillano sobre su regreso al once inicial ante el Castellón.

Quien no estará este sábado en Castalia serán Caye Quintana, Pinillos y Pablo Caballero. El de Isla Cristina vio la quinta amarilla el pasado domingo en el Nuevo Colombino ante la AD Mérida. El nueve del Decano cumplirá con el ciclo de sanción para estar disponible en los dos encuentros que le esperan al Recre en casa.

Pinillos, que se lesionó de gravedad al inicio del encuentro ante el conjunto romano la pasada jornada, no estará disponible, quien pasará por quirófano por su dolencia y del que se espera que comience su periodo de rehabilitación cuanto antes. Al igual que Pablo Caballero que continúa con su proceso se recuperación.

El Recre está en el punto de mira y está obligado a ganar este sábado para continuar manteniendo la quinta plaza. El Ceuta, a tan solo dos puntos. Solo vale conseguir los tres puntos para mantener la posición en la que lleva desde el pasado mes de diciembre y el plantel albiazul " vamos con la idea de sacar los tres puntos, no vamos a ir allí pensando que no tenemos nada que hacer ni mucho menos. Quedan muchos puntos por delante y cualquier equipo te complica", apuntó Abel en la previa del encuentro.

No será fácil, pero el Recre quiere seguir peleando para estar ante los mejores. Para conseguir el objetivo de este sábado contará con el apoyo de la afición recreativista quien estará en Castalia, un estadio donde el Decano guarda muy buenos recuerdos.

El Castellón, que tiene al Córdoba a tan solo tres puntos, cuenta con las bajas por lesión de Borja Granero, Josep Calavera, Traoré y Veldwijk. En cambio, para la cita con el Decano recupera a Iago Indias, quien ha cumplido con su sanción y además ya se encuentra totalmente recuperado.

El Recre quiere su Sábado de Gloria en Castalia. Tiene 90 minutos para demostrarlo y dar un golpe sobre la mesa para continuar entre los mejores.