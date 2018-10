Carlos Martínez preocupa al técnico albiazul

Las molestias no remiten en Carlos Martínez, por lo que un futbolista básico para el esquema de José María Salmerón sigue entre algodones. Una inflamación le impide rendir sin dolor y con normalidad. El propio entrenador lo confirmó ayer en rueda de prensa. Su presencia contra el Almería B está en el aire por este motivo.

La complejidad de su dolencia provoca que "estamos preocupados en el sentido de que existe una molestia que no le deja rendir". El cuerpo técnico sabe que "si esa inflamación que tiene se le quita puede rendir en condiciones porque las últimas semanas que jugó lo demostró". La dolencia "no es algo importante, pero no termina de remitir y hay que recuperarlo lo antes posible".

Pablo Andrade está "perfecto", por lo que apunta a recuperar su sitio en el once inicial

Carlos Martínez "es un jugador distinto, muy importante para nosotros porque nos aporta unas cualidades que dentro del equipo no las tenemos como juego por dentro, más gol, superar líneas... Esperemos que esté pronto con nosotros".

Quien tiene segura su presencia en la convocatoria es Andrade. El brasileño está "perfecto", por lo que podría recuperar su sitio en lugar de Diego Jiménez, su sustituto en El Ejido.