Carlos Martínez y Andrade son duda para jugar en El Ejido

El Recreativo de Huelva encara el encuentro de mañana ante el CD El Ejido 2012 con las dudas de Carlos Martínez y Pablo Andrade. El primero ha estado de baja durante diez días debido a una profusión discal y el brasileño no jugó ante el Jumilla debido a que no se llegó a recuperar de su contractura en el abductor izquierdo.

Salmerón explicó ayer en rueda de prensa que serán duda hasta que hoy prueben sus sensaciones de cara a poder estar disponibles para la visita a El Ejido. "Ellos van mejorando. A veces no es que estén bien en unas condiciones sino que también que no los perdamos más semanas". Carlos Martínez no ha trabajado todavía con el grupo y habrá que ver si se encuentra para jugar. Por el otro lado, que Andrade vuelva a ser baja provocaría que Salmerón tuviese que tirar de inventiva para suplir el lateral izquierdo como ya hiciera la semana pasada al colocar a Diego Jiménez.