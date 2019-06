Borja Jiménez: "Tenemos varias formas de jugarle al Recreativo de Huelva"

Borja Jiménez, entrenador del CD Mirandés, espera obtener un buen resultado que le permita viajar a Huelva con cierta tranquilidad;el técnico compareció ayer en rueda de prensa para dar su opinión sobre el encuentro de este domingo en Anduva (12:00).

“Sólo pensamos en ganar. Ante nuestra gente tenemos que hacer un buen partido, terminar con buenas sensaciones y afrontar la vuelta allí con total confianza; el escenario que nos vamos a encontrar en la vuelta es el que todos queremos”

Espera que la derrota del Recreativo ante el Fuenlabrada pase factura al Decano. “Pienso que sí estarán afectados, porque es normal que cuando crees que puedes ascender en la primera eliminatoria y no lo consigues, claro que te afecta”, y posteriormente elogia al rival, manifestando que “el Recreativo de Huelva es un gran equipo, venía de no perder en toda la segunda vuelta, pero ha vuelto a hacerlo quizás en el peor momento”. “El Recreativo tiene variantes tácticas, por ejemplo en defensa, y no sé cómo vendrá aquí, pero nosotros también tenemos varias formas de jugarle”, añade. Uno de sus jugadores, Álvaro Rey, aseguró que el Recre irá a Anduva a encerrarse atrás.

El técnico del conjunto burgalés sabe que su equipo se crece en casa y es vital obtener un buen resultado, ya que a domicilio baja enteros: “Toca aprovechar el factor Anduva en la ida; el otro día nuestra afición fue vital para nosotros” en la victoria y remontada (2-1) sobre el filial del Atlético de Madrid.

“El ambiente que se vivió el otro día en Anduva, no sólo durante el partido sino también después de terminar nos ha ayudado a ganar en confianza, a sentirnos muy queridos por la gente. Ese reconocimiento que tuvo la afición con el equipo es muy importante a nivel anímico. Nos quedan dos partidos y ojalá hagamos las cosas bien para poder tener otros dos, y así disputar esa última eliminatoria de ascenso, que es por lo que hemos peleado los últimos once meses”, resalta.

Borja Jiménez afirma que “ninguno de los dos equipos somos conscientes de que esta eliminatoria se vaya a resolver en la ida, ninguno va a querer que se resuelva de forma negativa en este primer partido, por lo que será una eliminatoria abierta en todo momento sabiendo que no son sólo 90 minutos”.

El Mirandés podrá contar con todos sus efectivos salvo con el delantero brasileño Matheus Aiás, expulsado el pasado domingo: “Tenemos a toda la gente preparada, aunque es verdad que a la altura de temporada en la que estamos, después de 11 meses entrenando, hay varios jugadores que tienen golpes o molestias, pero nadie quiere perderse el partido y nadie lo hará”, concluye.

La plantilla del equipo de Miranda de Ebro se ejercitó ayer con normalidad y hoy realizará a puerta cerrada el último entrenamiento con vistas al encuentro de ida de esta eliminatoria.

El Mirandés finalizó tercero en el grupo II, perdiendo sólo un partido en casa (ante el descendido Vitoria) y en la primera eliminatoria se deshizo del Atlético de Madrid B (marcadores de 0-0 en la ida y 2-1 en la vuelta).

Además, el club ha lanzado un video a través de las redes sociales con los jugadores animando a la afición de cara al duelo.