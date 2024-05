Antonio Domínguez: "Si no conseguimos ganar en Granada quizás es porque no merecíamos jugar el playoff"

Antonio Domínguez cerró las comparecencias de prensa de los jugadores del Recreativo de Huelva durante esta temporada. El jugador reconoció que han sido "días difíciles tanto yo personalmente como los compañeros pero al final es futbol. No pudimos tener la opción de meternos, no terminamos de cerrar el partido y ahora tenemos la oportunidad de dar la cara, de cerrar bien la temporada y venir con mucha ilusión para la temporada que viene".

Al igual que Iago Díaz, cree que el equipo en la primera parte "estuvo mejor, se mereció un buen resultado y no lo conseguimos. No sé si en la segunda parte por perder lo que teníamos ellos se vinieron arriba y quizás nos pudo la presión de no ir a por el segundo. Si no conseguimos ganar allí quizás es porque no nos merecíamos jugar el playoff", afirmó rotundamente.

Respecto al hecho de que el Ceuta fuera ganando su partido ante el Atlético de Madrid B desde prácticamente el inicio del encuentro, reconoció que "antes de empezar el partido en el vestuario fue las cosas que hablamos, de intentar evadirse un poco, centrarnos en nosotros. Yo hasta que no cambie en el minuto 80 no me entere de lo que iba el Ceuta. Lo hablamos para no meternos la presión de cómo iba el rival. Es algo que quizás podía influir en el rendimiento tanto mío como del equipo".

Sobre el hecho de que el equipo haya bajado notablemente el rendimiento durante la segunda vuelta y los resultados no hayan acompañado, Domínguez no encontró una explicación posible: "No sabría decirte, al final la liga es muy larga. Es cierto que ahora es sencillo mirar los partidos más cercanos: Linares, Atlético Baleares... Hay partidos más allá de la primera vuelta que merecimos ganar y no ganamos creo que sería injusto decir que en un partido perdimos la opción. Hasta ese día el equipo estaba ahí, si hubiésemos conseguido los tres puntos hubiéramos tenido la oportunidad de jugar un partido muy bonito en casa".

El puntaumbrieño, como onubense y recreativista, no es ajeno a los asuntos de actualidad del club que no son meramente deportivos. "Es un poco de incertidumbre, de fantasmas del pasado. Ojala mañana pudiéramos ayudar en que esto se solucionara y no se hablara más de esto. Yo tengo contrato y estoy feliz de estar aquí, no sé qué pasará. No é el ayuntamiento que hará para el club. Cuando llegue la noticia a través de vosotros (la prensa) nos enteraremos", contaba.

Su temporada a nivel personal le ha colocado como el futbolista con más participaciones de gol de la plantilla con seis tantos y ocho asistencias, un rendimiento sobresaliente para un futbolista que regresó este verano a casa procedente de Polonia: "Yo estoy contento con mi temporada. A nivel de números si no ha sido la mejor, ha sido de las mejores. He participado muchísimo en el once titular, he podido adaptarme a diferentes posiciones que al final es lo importante. No estoy contento a nivel colectivo porque yo soñaba con jugar el playoff. No se ha dado y volveremos más fuerte y lo intentaremos, pero a nivel personal estoy contento con la temporada", finalizaba.