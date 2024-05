Iago Díaz: "El Recre es el club que más ha influido en mi carrera porque es donde más feliz he estado"

Iago Díaz pasó este miércoles por la sala de prensa del Estadio Nuevo Colombino tras el batacazo del pasado sábado, donde el Recreativo de Huelva se quedó matemáticamente sin opciones de disputar el playoff de ascenso a la Liga Hypermotion. El jugador, que acumula 98 partidos con la elástica albiazul, espera "llegar a 99 en el fin de semana".

No ha sido una semana fácil para nadie. Mucho menos para los futbolistas del Decano del fútbol español, que veían como se les escapaba definitivamente el sueño de intentar el ascenso por tercera temporada consecutiva. "La verdad que el partido de Granada fue un palo duro para todos porque teníamos la ilusión de ganar allí y llegar al Nuevo Colombino con esas opciones de verlo lleno como las grandes ocasiones porque sabíamos que el último día no nos iba a fallar nuestra gente y fallamos nosotros en Granada. Creo que es una pena porque la plantilla hizo un gran año, íbamos con toda la ilusión del mundo. Lo tuvimos ahí durante muchas jornadas de ligas y al final se nos ha escapado", explicaba Iago.

Sobre el choque vivido en el Nuevo Los Cármenes, el barcelonés comentaba que si el equipo se va con un resultado superior al descanso, no hubiera pasado nada: "Tenemos aparte del gol dos muy claras, una de Josiel y otra de Antonio. Eso nos hubiera dado más tranquilidad. Después en la segunda parte con el gol ellos se vienen arriba".

Se mostró tajante con el arbitraje. Una vez más, las decisiones volvieron a caer del lado contrario de los onubenses, sobre todo con unas manos de Migue Brau en la primera mitad con 0-1 que hubieran supuesto la posibilidad de poner tierra de por medio. "Al final las decisiones arbitrales que nos llevan perjudicando bastante. No es por poner excusas pero creo que el poco respeto que se le tuvo a este equipo durante todo el año creo que es para valorar y da bastante que pensar. La temporada se nos ha acabado y nada, teníamos toda la ilusión de llegar al último partido con todas las opciones y no pudimos conseguirlo", aseguraba.

Comentó que no cree que el resultado favorable del Ceuta ante el Atlético de Madrid B les hubiera podido influir, ya que "nosotros lo que queríamos era ganar. Que el Ceuta ganara al Atlético era una opción que sabíamos que iba a pasar y no creo que fuera un dato que pudiera influir. Creo que nuestra ilusión era llegar al Colombino con opciones y al final se nos escapaba en una mala segunda parte".

Iago, con sones de despedida

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que acaba contrato en junio de este año, se le preguntó por su posible continuidad. El catalán acumula 98 partidos con la camiseta del Recreativo de Huelva "y para mí es un orgullo poder tener ese número de partidos en un club como este. Huelva es una ciudad que siempre me ha tratado muy bien, me ha acogido y siento el cariño de la gente. Poder llegar a ese número de partidos en un equipo como este la verdad que me siento muy orgulloso, el Recre me ha dado mucho. Creo que es el equipo que más ha influido en mi carrera porque es donde más feliz he estado en toda mi carrera. Es un orgullo poder llegar, espero esos 99 de cara al fin de semana", contaba.

Aseguró que de momento no sabe nada acerca de su futuro, por lo que se centra "en disfrutar esta semana, del partido del sábado y ver ya lo que pasa. Quiero disfrutar estos últimos días de la temporada". Visiblemente emocionado, finalizaba afirmando que "desde el club de momento no me han comentado nada. Habrá reuniones esta semana con cuerpo técnico y demás y a partir de ahí decidirán. Las renovaciones de momento son de gente importante que han jugado todos los partidos. Si me toca seguir pues feliz, todo el mundo sabe que a mí me gusta estar aquí. Es un orgullo poder haber defendido esta camiseta durante tantos partidos".