Alexander niega haberse encarado con la afición el pasado domingo

“Jamás me encararía con nadie, y menos en la situación en la que estamos. Jamás es jamás”. Son palabras de Alexander Szymanowski antes de comenzar la rueda de prensa ayer. El jugador recreativista quiso aclarar un episodio que ocurrió en el encuentro contra el Yeclano. Según, el jugador, cuando fue sustituido hubo una persona que le dijo: “Alexander, vaya año que están teniendo en Mazagón”. Y “me giré y dije: “yo no vivo en Mazagón”, nada más”. “No sé si quizás no tenía ni que haberme girado. No me he encarado y fue eso, nada más”. El recreativista también añadió que “jamás se me ocurriría contradecir a una afición de fútbol y menos a la del Recre”.

En el marco deportivo, Alexander apuntó que “yo entiendo que la gente esté cansada. Está siendo un año que nadie se esperaba. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para cambiar la situación y terminar lo más dignamente posible”.

El futbolista también remarcó que el equipo sobre el verde “es muy callado. Tendríamos que hablarnos más y gritarnos más para estar todos más activos”. De cara al próximo encuentro, Alexander apuntó que “tenemos una nueva oportunidad para revertir la situación. Somos profesionales de esto. El primer objetivo para este domingo es mantener la portería a cero”. Eso sí, quiso aclarar que no “vamos a ir a empatar, ni mucho menos”. Sobre su rendimiento, apuntó que “acepto la crítica y que la gente quiera más de mí. Y prometo que para eso trabajo”.