Alberto Gallego, satisfecho aunque quiere más: "Podía haber sido un partido de 6-0 o 7-0"

Alberto Gallego se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo y con los tres puntos que le permiten al Decano seguir al frente de la tabla, pero reclamó más efectividad a sus jugadores, puesto que considera que el partido debió terminar en una goleada a favor del Recreativo de Huelva.

“Podía haber sido un partido de 6-0 o 7-0; contabilizamos hasta 16 acercamientos peligrosos, muchas veces con superioridades. El equipo ha generado todo lo que queríamos, pero ha faltado claridad en los metros finales, porque han sido tantas y tan claras las ocasiones...”

Los tres puntos son fundamentales para seguir con la buena dinámica. “El equipo ha estado muy bien, concentrado, ha hecho un gran partido y estoy contento con esta victoria, dejando además la portería a cero. Todos hemos trabajando juntos y muy bien”.

El técnico albiazul incidió en la falta de efectividad a la hora de materializar las ocasiones y también se refirió a la posición adelantada en la que jugó Peter, que supo explotar su velocidad aunque a veces se le vio algo perdido. “Lo he visto cómodo, era un peligro constante para la defensa rival y el jugar con dos puntas arriba creo que les ha confundido; si llegan a saber que salimos con dos arriba lo mismo habrían salido con cinco atrás. Peter viene de una lesión, ha hecho muchísimos esfuerzos. A Diawara le ha costado más adaptarse a esa posición; el escenario en el que salió era para que marcase dos goles; es un gran jugador y hay que ayudarle”, añadió Alberto Gallego sobre algunos pitos que recibió el jugador en un par de acciones.

No se 'mojó' sobre si Peter se asentará en esa posición. “Ha influido la ausencia de Chendo, el rival... creo que Peter ya jugó en esa posición en sus orígenes, es potente, va bien al espacio, los centrales del Puente Genil no eran veloces... era el día para ponerlo”.

Comentó que Pablo Gallardo no tiene ninguna molestia tras sufrir un golpe durante el partido “está bien”, y dedicó el triunfo a Dani Llácer, su segundo. “Justo antes del encuentro se ha muerto su abuela; esta victoria es para él”.

El entrenador visitante comentó que el Recreativo y el Nuevo Colombino eran el Real Madrid y el Bernabéu de la categoría y que al Decano había que exigirle el ascenso. No le molestaron las palabras al técnico albiazul. “Pensamos lo mismo, luchamos por eso (el ascenso) por ese primer puesto y estamos todos de acuerdo”, dejando claro que no es una presión extra si no algo que tienen asumido en la plantilla.