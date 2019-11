Alberto Monteagudo: "Lo importante es que no perdamos la confianza"

Alberto Monteagudo desea que el Recreativo de Huelva ponga fin este domingo (17:00, estadio de La Constitución) a su racha de siete partidos sin ganar y vuelva a reencontrarse con la victoria ante un Yeclano que está siendo una de las revelaciones del grupo IV de Segunda B.

El Decano, fuera de casa, presenta un pobre balance, con derrotas en San Fernando, Villarrobledo y Marbella (en los tres casos por 2-1), empates ante Sanluqueño (1-1) y Villarrubia (2-2) y una victoria en Mérida (0-1) y ya urge la reacción.

El entrenador del conjunto albiazul tendrá la única baja de Irizo para este choque, además de la del sancionado Borja: "Tenemos que esperar a ver los resultados de las pruebas que se le han hecho; Alfonso está bien y Chuli ha entrenado con el grupo y está disponible; el resto están todos bien".

La nota positiva es el regreso de Gustavo Quezada: "Es una ayuda importante, porque es un jugador que aporta frescura al equipo, es físico, fuerte y estaba en un buen momento".

La baja de Borja le da la oportunidad a Morcillo de regresar al once inicial: "Lo veo bien; el haber estado en el banquillo te hace pensar que ahora tienes otra oportunidad; tengo una confianza ciega en él y está preparado. Ya he dicho en anteriores ocasiones que tengo tres grandes centrales (Morcillo, Borja y Diego Jiménez) y que jugarían mucho por el tema de lesiones, sanciones...".

El año pasado, a estas alturas, el Recreativo tuvo un punto de inflexión en su trayectoria con el partido ante el Talavera, algo que todo el recreativismo espera que se repita ahora. "Este partido puede ser un punto de inflexión, pero también tenía que haberlo sido el de Villarrubia, el de Murcia... y no lo fueron. Me tengo que guiar por lo que veo y debíamos tener seis puntos más en la clasificación. El equipo, sin haber enamorado, cree que debería tener más puntos, y sólo nos queda insistir en lo que venimos haciendo. Lo importante es que no perdamos la confianza", destaca el técnico manchego.

Sobre el rival, Monteagudo asegura que "el Yeclano aún no ha perdido en casa; es un equipo poderoso en el juego aéreo, con jugadores de 1,90, y tiene la ilusión de un recién ascendido. Sus dos centrales, Héctor y Mario, son buenos y eligen bien cuándo tienen que subir la banda. El Yeclano entiende cuándo tienen que jugar en largo, cuándo le toca sufrir, pero si tenemos acierto y somos constantes en defensa le podemos hacer daño".

Siete partidos sin ganar se pueden llevar por delante a alguien, pero no veo dudas en el club"

El entrenador del Decano tendrá que darle vueltas a la cabeza para confeccionar de nuevo el once inicial. "Tener tantas opciones me ayuda, hay muchas soluciones aunque también me complica la vida. El otro día me gustó la actitud de los jugadores de banquillo, cuando no son titulares, deben ser un dolor de cabeza para la defensa rival cuando salgan al campo. Que estén todos bien es bueno, luego tendré que elegir en función del rival, del terreno de juego...".

Quien apunta a titular es Alfonso, al que las lesiones le han impedido tener continuidad. "Sí tiene opciones de salir de inicio, porque tiene mucho gol, y ya se sabe que sin gol no hay paraíso. Aprieta, golpea... ya está bien; se ha llevado un tiempo parado pero tengo fe en él".

Pese a la mala racha del equipo, el club le ha respaldado (esta misma semana lo ha hecho Zamora) y no se pone en duda su continuidad. "Sé cómo funciona esto y conozco las ideas de Manolo Zambrano. Siete partidos sin ganar se pueden llevar por delante a alguien, pero no veo dudas en el club. Esto es muy largo y estoy seguro que al final pelearemos por estar en la zona alta", concluye Monteagudo.