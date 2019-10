El Recreativo suma su primer empate de la temporada en Sanlúcar (1-1)

El Recreativo ha sumado en Sanlúcar su primer empate de la temporada. Lo ha hecho el cuadro de Alberto Monteagudo tras ser superior a su rival en la primera mitad y en muchos tramos de la segunda parte. El punto sabe a poco por lo visto en el césped de El Palmar, pero sirve para que el Decano continúe con su buena racha, que se prolonga ya a cuatro partidos sin perder y que sirve para que los albiazules sigan una semana más en la zona noble de la clasificación.

Monteagudo tuvo que modificar su once por la lesión de Nano, que no pudo ser de la partida por culpa de unas molestias que le dejaron sin entrenar en las últimas sesiones de la semana. El preparador recreativista colocó a Diego Jiménez en la izquierda y dio entrada a Borja García como compañero de Morcillo en el centro de la zaga. La otra modificación en el once fue la entrada de Carlos Martínez, que había acumulado méritos suficientes en las últimas semanas, por Gerard Vergé.

El partido comenzó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, si bien fue el combinado local el primero que probó fortuna en un mal despeje de Gustavo Quezada que le quedó muerto en el interior del área a David Segura. El exalbiazul ensayó un disparo al palo corto que Nauzet desvió a córner con apuros. A partir de ese momento el Recreativo comenzó a acumular llegadas y saques de esquina. Isi Ros, Quiles y Carlos Martínez encontraron las vías de acceso a la zona de peligro, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para la zaga local.

Morcillo intentó perforar la meta local con un libre directo que se estrelló en la barrera, mientras que Isi Ros y Carlos Martínez no terminaban de encontrar rematadores a sus servicios. Al cuarto de hora Quiles rozó el gol con un disparo raso que se marchó junto al poste de la portería sanluqueña. Poco después una acción individual de Isi Ros terminó con un despeje de un defensor verdiblanco que casi se introduce en su propia portería. El Recre no fue capaz de concretar sus oportunidades, pero la sensación que dejó en el primer tiempo es que era muy superior al Atlético Sanluqueño, aunque los gaditanos tuvieron un par de disparos lejanos de Nando que se marcharon fuera por poco.

La segunda mitad no fue muy diferente. El Recre tomó el mando del choque ante un Sanluqueño que se defendía con casta y que intentaba hacer daño a la contra a través de Geijo. Nada más comenzar el segundo acto un buen centro de Diego Jiménez con la izquierda lo remató Chuli, pero el cabezazo del onubense lo despejó a córner Isma Gil. No avisaría más Chuli. Corría una hora de encuentro cuando Carlos Martínez sacó un centro al corazón del área, allí recepcionó Quiles, que controló y fusiló al meta local, que le cerró a la perfección el espacio para taponar su tiro, pero el rechace le llegó a Chuli, que no falló y puso al Recre por delante.

Pudo sentenciar el Decano en la siguiente acción porque Chuli volvió a recibir dentro del área, se fue de su par y lanzó raso, sacando el pie Isma Gil para abortar el peligro. Del 0-2 se pasó al 1-1. Un pase en profundidad a Peli le sirvió al centrocampista para pisar área y finalizar buscando el palo largo de Nauzet. El balón dio en el poste y entró. Otra vez quedaba restablecida la igualdad.

Con el empate, El Palmar comenzó a apretar y los técnicos jugaron sus cartas para tratar de mejorar a sus equipos, pero el choque entró en una fase de mucho contacto. Los regresos al verde de Alfonso o Rubén Cruz no sirvieron para que el Recre pudiera cosechar su cuarta victoria consecutiva, pero también es una buena noticia para un Decano que sigue en crecimiento desde la confianza que da no dejar de sumar.

Ficha técnica:

Atlético Sanluqueño: Isma Gil, Navas, José, Luis Martínez, Luis Madrigal, Mario Abenza, A. Jesús (Peter, 57'), Nando Quesada (Güiza, 67'), David Segura (Del Moral, 67'), Peli y Geijo.

Recreativo: Nauzet; Cera, Borja García, Morcillo, Diego Jiménez; Sergio Jiménez, Gustavo Quezada, Isi Ros (Gerard Vergé, 85'), Quiles (Rubén Cruz, 68'), Carlos Martínez (Alfonso, 68') y Chuli.

Goles: 0-1 (59') Chuli; 1-1 (63') Peli.

Árbitro: Domínguez Cervantes (C. Andaluz). Amonestó al local Navas y a los visitantes Sergio Jiménez, Morcillo e Isi Ros.

Incidencias: Unas 3.000 personas en El Palmar con más de un millar de recreativistas.