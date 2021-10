Alberto Gallego: "El Antoniano no pierde en casa desde el 24 de abril y eso no es casualidad"

El Recreativo de Huelva prepara el encuentro de esta domingo en Lebrija ante el Atlético Antoniano (12:00), correspondiente a la jornada 5 de la Tercera RFEF; los resultados y el buen juego del equipo avalan la confianza y el optimismo del técnico Alberto Gallego.

“La semana ha ido de menos a más; los jugadores han llegado a un nivel de intensidad muy bueno, con un ritmo alto de entrenamiento y estoy contento; los futbolistas que han tenido algunas molestias las están pasando ya; algunos notan más que otros en sus articulaciones el cambio de superficie, de césped natural a artificial, pero es algo a lo que vamos a tener que adaptarnos durante toda la temporada”.

Al respecto, Alberto Gallego incide en que “cuando antes nos adaptemos mejor lo superaremos; hablar lo menos posible de ello ayuda al jugador, casi ni se da cuenta que cambia de superficie; la única preocupación que tengo es en cuanto a lesiones, pero lo afrontamos con confianza y nos adaptaremos rápido al campo”.

Tras conseguir el Decano 10 de 12 puntos posibles en los primeros cuatro encuentros, toca afrontar otro bloque de partidos con el mismo reto, seguir con las sensaciones y sumando puntos. “El objetivo es ganar los próximos cuatro partidos, y el primero es en Lebrija y para eso nos hemos estado preparando; es muy importante sacar los tres puntos ante un equipo muy difícil; sus números así lo dicen y no sólo por estar invicto, sino porque equipos como el Cartaya, con un potencial espectacular, o el Córdoba B, que está en un momento espectacular, no han sido capaces de marcarle al Antoniano, que no pierde en casa desde el 24 de abril y eso no es casualidad. Es un equipo duro, fuerte, que juega con fe en su campo y vamos a tener que hacer un partido muy completo para llevarnos la victoria”, asegura el preparador albiazul.

El Decano, una vez más, no estará solo y serán más de 800 aficionados albiazules los que acompañarán al equipo en tierras sevillanas. “Estamos muy felices de que de nuevo nos acompañe la afición, no aflojan, están con nosotros y cada vez eso nos da más fuerza, seguro que los vamos a necesitar durante el partido. Lo que nos reconforta de ver que viene otra vez tanta gente es que no olvidamos el encuentro de Los Palacios, lo fácil allí en el minuto 70 era que nos abandonaran, pero no fue así, nos apoyaron hasta el final; ahora nos sentimos muy fuertes porque sabemos que nos va a animar en el minuto 70, en el 80... y sea cual sea el resultado”, destaca.

Al entrenador del Recreativo no le preocupa si se puede abrir esta jornada una primera brecha en la clasificación. “Son cosas que no pasan por mi cabeza”, y sobre la posibilidad de que el rival cambie sus planes ante la llegada del Decano, responde que “quizás cambie un poco el dibujo, pero sus consignas son muy claras; la razón por la que obtiene tantos puntos y por la que está invicto es la generosidad y la solidaridad extrema entre sus jugadores, todos están conectados y ayudando al compañero”.

Sobre el gesto del Antoniano de dejar que el Recre vista con su indumentaria habitual dijo que”es muy bonito, muy bien por el Antoniano; nos pondremos la equipación que nos diga el club y nosotros a jugar; ni los jugadores ni yo olvidamos que vamos a campo como visitantes”.

La victoria del Xerez en la Copa RFEF ha obligado al aplazamiento del partido previsto el martes en el Nuevo Colombino: “Nunca pienso si eso nos puede venir bien o mal, no lo sabemos; estaba preparado para lo que viniese, es lo que hay y ya está”.

También habló Alberto Gallego sobre los elogios recibidos por el exjugador albiazul Xisco Muñoz, que sonó como posible técnico albiazul este verano: “Es una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, hemos podido comunicarnos y hablar durante esta temporada; viniendo de quien vienen, esas palabras te refuerzan y te hacen sentir bien; a parte de ser un gran entrenador (Xisco) es una gran persona; hay que reconocerle el trabajo que ha hecho en el Watford inglés y estoy seguro que será el inicio de una gran carrera para él”.