Alberto Gallego: "He visto un partido muy completo del equipo"

El entrenador del Decano, Alberto Gallego, ha atendido a los medios al término del choque ante el Rota para indicar que "estoy contento con el resultado y con el juego. Creo que, para como estaba el campo, hemos hecho el mejor partido posible. Era muy difícil la circulación de balón, hemos arriesgado a seguir con nuestros patrones ante un equipo como el Rota, que ha vuelto a cambiar el dibujo, que ha estado muy hundido... Una de las soluciones era el disparo de media distancia. Eso nos ha ayudado hoy y estoy contento".

Acerca de la eficacia mostrada por su equipo ha dicho que "nosotros queríamos madurar el partido. No estoy de acuerdo con que el equipo haya sacado el partido porque tiene jugadores que pueden hacer gol". "Yo he visto que el gol ha llegado de forma natural, no estaba pensando que estábamos mal. Sí que nos costaba llegar a los sitios que queríamos con velocidad, pero estaba convencido de que íbamos a encontrar el camino. Sí que me he dado cuenta de que el campo estaba peor de lo que pensaba y el viento tampoco ayudaba. El equipo ha tenido personalidad, no ha renunciado a circular... Es verdad que teníamos menos solvencia en banda porque teníamos menos encaradores, pero he visto un partido muy completo del equipo".

Sobre el patrón de partido disputado ha comentado que "esta va a ser la tónica en los partidos de casa. Los rivales van a meter siete u ocho jugadores cerca del área y hay que madurar el partido y tener paciencia. El equipo ha hecho lo que tenía que hacer. Ha salido bien desde abajo y en bloque medio y en tres cuartos de campo ha hecho lo que tenía que hacer". De la clasificación tras los cuatro primeros partidos ha explicado que se siente "satisfecho porque hemos tenido dos salidas muy complicadas y hemos terminado con diez puntos".

Gallego también ha dado sus razones para colocar a Ismael Barragán como mediocentro en vez de mantenerlo como central ha explicado que "pensaba que Ismael nos podía ayudar en esa posición, creo que ha sido clave y también nos ha dado mucho como mediocentro". Del mal estado del césped también ha hablado el técnico para decir que "el club está trabajando, pero el problema es que no agarra".

De la necesidad que muestran algunos jugadores de la plantilla por marcar ha esgrimido que "creo que no hay obsesión, pero creo que ellos quieren marcar y quieren complacer a la afición. Se siente comprometidos. Están más tristes por no poder ofrecer un gol a la afición, aunque hayan hecho todo el trabajo que tengan que hacer". Por último, y centrándose en lo individual, el preparador recreativista ha hablado de Víctor Barroso, del que ha dicho que "a Víctor no lo conocía y al conocerlo encaja en lo que yo hago. Me lo he encontrado, pero si no lo hubiera ido a buscar. Es una de las piezas que a mí me encaja".