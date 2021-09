Alberto Gallego: "El partido de Lucena es una piedra de toque para evaluarnos a nosotros mismos"

El técnico del Recreativo, Alberto Gallego, ha asegurado en la sala de prensa del Nuevo Colombino que "el equipo está mejor que en las jornadas anteriores. Va a más y nos encontramos en mejores condiciones, no solo deportivamente, a nivel táctico o de grupo, sino emocionalmente". El partido del domingo ante el Ciudad de Lucena, para el míster es "una piedra de toque para evaluarnos a nosotros mismos. Estaremos ante un equipo muy compacto, con muchos automatismos ya interiorizados. Tienen muy buenos entrenadores y jugadores, es el mejor rival que nos podríamos encontrar a esta altura para podernos medir".

Respecto al momento de la Liga en el que se enfrenta al equipo que parece ser el más "complicado" de la categoría asegura que "me da igual, los momentos no los controlo yo, entonces no quiero pararme a pensar eso. Me gusta afrontar lo que viene, analizarlo y atacarlo. Tenemos que recibir lo que nos toca e ir a ganar, como estamos haciendo desde el primer partido de pretemporada". En cuanto a el cambio de escenario, "el equipo está preparado para cambiar de campo, pero también saben qué caminos y qué patrones son más efectivos en un campo u otro. Mi obligación como entrenador es darles soluciones y ellos identificarlas en el campo". "Queremos saber qué nos vamos a encontrar porque ha llovido muchísimo, hemos visto imágenes del campo y se ha levantado mucho. Tenemos que encontrar lo más beneficioso para hacerles daño porque son campos muy diferentes respecto al Colombino".

Siguen pasando jugadores por la enfermería del Recreativo, "la lesión de Rubén Serrano va para largo, es una más severa de lo que esperábamos. Peter no acaba de finalizar los entrenamientos y estamos intentando entender qué le pasa".

Sin duda, para Gallego la afición es "la gran alegría. Me pone muy contento ver cómo la afición vuelve a dar otro mensaje de humildad. No piensan en que va a ser partidos fáciles, sino que van a ayudarnos siempre. El partido del Utrera lo ganó la afición y los jugadores única y exclusivamente. Tendremos muchas dificultades en Lucena, vamos a necesitar de ellos y han respondido. Eso es lo que más me alegra, que siguen ahí y que entienden la dificultad que vamos a tener". Los albiazules se sienten "muy privilegiados, es una situación nueva para muchos y les mantiene una felicidad constante, yo lo veo. Se sienten queridos, se van a dejar todo porque lo ven todo. Le dan mucha importancia y se emocionan mucho, ellos van sumando toda esta carga emocional y son conscientes de lo que están viviendo los aficionados. Saben que tienen que darlo todo, no solo profesionalmente, sino por todo el apoyo que tienen".

"Quiero saber qué nos va a pasar a nosotros si ganamos el partido. Creo que es otra inyección de confianza y de moral al equipo que es lo más beneficioso. Estamos sumando cosas para que este equipo juegue más liberado, con más confianza, es lo que estoy buscando para dar el mayor rendimiento al equipo" ha explicado.

El técnico no cree que el conjunto lucentino vaya a variar su manera de enfrentar los encuentros, "van a mantener su manera de jugar porque invierten mucho tiempo en eso, es un mensaje que no creo que vayan a cambiar ahora. Los entrenadores creen mucho en esta manera de jugar y en la estrategia, que podría ser de primera división por el despliegue y el abanico de posibilidades que tienen. A nosotros nos ocupa mucho tiempo analizar por qué se mueven de esa manera, todo está muy estudiado. Apuestan por un modelo de juego en el que invierten mucho tiempo y lo van a poner en práctica, le van a sumar la urgencia que ellos puedan tener para poner puntos en su casillero", lo compara con el Decano en detalles como "la presión tras pérdida, presionan muy bien, los alejados se estructuran muy bien también. Ofensivamente tenemos que tener mucho cuidado porque ellos son muy rápidos".