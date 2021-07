Alberto Gallego: "Tropezaremos, pero nos tenemos que levantar juntos para lograr el ascenso"

El Recreativo vivirá su primera experiencia en Tercera División comandado por Alberto Gallego. El técnico catalán llega a Huelva después de lograr el ascenso a Segunda con el CD Ibiza y de renunciar a ofertas de superior categoría deslumbrado por la marca Recre. Su objetivo, acercar al Decano a donde se merece; su método, la unión de todos los estamentos del recreativismo para que el camino, que será largo y duro, acabe en el mejor lugar posible.

¿Cómo están siendo sus primeros días como entrenador del Recreativo?

Pues la verdad que estoy muy contento, muy ilusionado con empezar una nueva etapa en la que todo el club empieza de cero, que creo que es algo positivo porque construir algo desde cero no te ata a cosas establecidas. Además, estoy teniendo muy buena sintonía con Dani Alejo y con todo el club.

¿Cómo se gestó su llegada al Recreativo?¿Por qué toma la decisión de salir del CD Ibiza después de haber logrado el ascenso a Segunda RFEF?

Tenía contrato, pero tuve una oferta de otro club de Primera RFEF y otra de otro club de Segunda RFEF. Se puso en contacto conmigo Alejo y me dijo en que estaba interesado en que fuera para allá. Tres semanas después tuve otra llamada, fue bastante insistente y hablé con el CDIbiza y ellos estaban dispuestos a ayudarme en cualquiera de los casos. Es una decisión incomprendida por mi entorno, pero el reto es máximo y se sostiene en la grandeza que tiene el Recreativo.

¿Qué elementos diferenciales tiene el Recreativo con respecto a otros clubes?

El Recreativo tiene su propia personalidad, su afición, su ciudad... También estuve en el fútbol griego y allí también se vive mucho, tiene muchas similitudes, pero la gran diferencia es el amor incondicional que ha visto por parte de la gente del club, la afición, los entrenadores... La ilusión que tengo es que todos seamos una piña, como estamos intentando.

Aunque todavía la plantilla está en plena confección, ¿cómo es el Recreativo de Alberto Gallego que podemos esperar?

Vamos a tener que descubrirlo poco a poco, aunque yo tenga unas ideas y el convencimiento sobre un modelo deportivo, pero no podemos olvidar varios aspectos. El primero es que la categoría es totalmente desconocida para un club como el Recreativo, luego vamos a tener un equipo nuevo y a partir de ahí vamos a intentar incluir todos los aspectos en los que el equipo tiene que ser competitivo. Es muy interesante ver cómo se asocian, qué vínculos van a tener los jugadores, la personalidad que van a tener los jugadores una vez que estén juntos… Eso requiere un trabajo. Tengo el convencimiento de que, si trabajamos y con tiempo, sabremos encontrar lo que queremos.

Sería demasiado osado pensar que el Recreativo se va a pasear por la categoría solo por ser el Recreativo, ¿no cree?

Me sorprendió ese mensaje que viene de fuera, como si el equipo fuera a ser una apisonadora. Si se piensa así se está muy lejos de la realidad. El Recre se ha encontrado en una situación que debe ayudar a abrir los ojos. Si no los hemos abierto ya, la herida no se cerrará. En todas las categorías hay que trabajar mucho, utilizar las armas correctas y si durante estos años no ha funcionado el modelo con el mensaje de que el Recre tiene que ser antes de demostrar hay que olvidarse de ese camino porque las expectativas son el primer paso del fracaso. El Recreativo va a ser el equipo que más va a trabajar, que se lo va a tomar más en serio, el que más esfuerzo va a tener y a partir de ahí vamos a tratar de ser el equipo que compite mejor, que juega mejor y que saca más puntos.

¿Cuál es la clave para que el Recreativo pueda acabar llegando a su objetivo?

Pues tengo la esperanza de que hayamos acertado en los fichajes, de poder creer todos en una manera de jugar y en una manera de pensar, de implantar una filosofía de juego en la cuál poder sostenernos en el futuro... Pero no solo vamos a necesitar de la creencia del vestuario, también de la cantera, de sus entrenadores, de la ciudad, de la afición… Ese es el camino.

El hecho de que el Recreativo sea el rival a batir, ¿hará más complicado cada partido?

Es cierto que el Recreativo siempre ha tenido ese cartel en categorías anteriores, siempre ha sido uno de los gallitos, pero no hasta este extremo. Ahora vamos a ser el rival a batir para todos los rivales, van a estar hipermotivados, va a ser la semana más especial para ellos.Entonces nos vamos a tener que enfrentar a la categoría del rival y a todo lo motivacional, pero no solo fuera de casa, también en el Colombino. A Huelva vendrán todos los equipos y sus jugadores a dar su mejor versión para demostrar que son buenos jugadores y mostrarse.En Ibiza nos pasó algo parecido, pero pudimos gestionarlo bien.

Eso hablando de los rivales, pero ¿puede condicionar el hecho de que el Nuevo Colombino sea un escenario desconocido para muchos de los jugadores que formaran parte de la plantilla del Recreativo?

Eso no me preocupa tanto porque los jugadores saben a donde vienen. Con todos los jugadores que hemos fichado he estado hablando y saben que nuestro estadio se llena y eso no puede ser una dificultad porque es algo con lo que siempre han soñado. En todo caso debe ser algo que los haga rendir mejor. Igual algún caso no es así, pero estaremos para ayudarles. No me preocupa porque yo veo el Nuevo Colombino como un arma positiva.

¿Está teniendo opinión en las incorporaciones que se están realizando?

Yo tengo una sintonía muy buena con Dani y tengo mucha confianza en él. Dani ha estado trabajando y luego después de ficharme hemos estamos consensuando todo. No tengo la primera palabra, ni la última ni la del medio. Lo hablamos todo, pero es él quien toma las decisiones, pero estamos en permanente contacto.

¿Cuáles son los entrenadores que más le han influido?

Un entrenador que me gusta mucho por sus diferencias y su valentía que es Gasperini. Lo seguía en la época del Genoa. También me gustan los equipos de Conte, me gusta cómo hace rendir a sus equipos… Tuchel... Me gustan muchos por su valentía, por no estancarse en sus modelos de juego.

Dijo durante su presentación que veía mucho fútbol italiano, que le parecía muy atractivo y parece que esa reconversión del Calcio se ha traducido en los resultados y la forma de juego de la selección italiana en la presente Eurocopa...

Los últimos tres o cuatro años todo esto se estaba viendo en Italia que iba a ocurrir, las fases del juego eran diferente. Se veía venir que el fútbol español iba a tener una fase mucho más plana. Ver un partido de la liga española, a nivel de entretenimiento, es complicado. Creo que los equipos están llevando el tema condicional a un nivel muy alto. En Italia los partidos tienen más idas y vueltas, se apuesta más por las transiciones y eso es más entretenido. En España se insistió en el ataque posicional y hemos llegado a tener el balón por tenerlo, sin ser verticales y eso lo estamos pagando. Le pasó al Barcelona en el 2-8 contra el Bayern de Munich o se ha podido ver en el Chelsea que sin tener una figura top mundial puede desarbolar a equipos con grandes jugadores. Se trata de entretener ganando.

¿Su principal deseo es lograr el ascenso o prefiere alcanzar otra meta como puede ser implantar una metodología de trabajo de cara al futuro?

Mi gran deseo es ver a toda la gente feliz. Lo primero que visualizo es poder darle a todos los recreativistas una alegría que pueda, no compensar lo sufrido, pero sí ayudar a creer que el Recre puede volver a donde merece.

Ha pasado con el juvenil del Rayo Vallecano, también por el filial del Nàstic... ¿Qué importancia tiene para Alberto Gallego el trabajo de cantera?

El futuro del Recre es la cantera. Esa es mi respuesta más determinante. Dani Alejo acaba de llegar, ha hecho cambios en todas las áreas y va a ser un año de mucha captación y mucha transición, pero sobre todo de poder poner pilares para que lo que nutra al Recre sea la cantera. No he visto ningún club que no se haga fuerte sin la cantera, va a ser clave. El papel va a ser el de consolidarse, más allá de los logros, tener esa estructura convencida y poder protegerla.

"El futuro del Recre es la cantera. No he conocido ningún club que se haya hecho fuerte sin trabajar su cantera"

Y de la experiencia en Estados Unidos, ¿qué logró aprender?

La liga de Estados Unidos es una liga con muchos jugadores internacionales, está muy bien organizada, pero sigue compitiendo con el béisbol, el básket y el fútbol americano. Hay mucha afición sudamericana en Estados Unidos y por eso el fútbol está cogiendo fuerza. Viví estructuras megaprofesionales, con muchos recursos, pero la cultura futbolística a nivel técnico, táctico y formativo aún está bastante lejos, por eso necesitan muchos formadores y entrenadores europeos. La experiencia fue muy enriquecedora. Pude entrenar a Samaras, Arango o Javi Márquez y pude conocer cómo piensan jugadores profesionales y jugadores amateur.

Lo último, ¿qué mensaje le gustaría mandarle a la afición del Recreativo?

De momento felicitarle por todo el apoyo que están dando a los jugadores, a las presentaciones que está oficializando el club. Que sigamos con estas ganas, que tengo muchas ganas de empezar y es muy importante que estemos juntos en el nuevo camino, que estemos todos a una porque va a ser difícil, tropezaremos, pero nos tenemos que levantar juntos para llegar al ascenso, que es lo que todos queremos.